Укрзализныця пообещала полноценное питание в поездах

Укрзализныця будет кормить. Фото: 5 канал

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" планирует ввести услугу полноценного питания в поездах до конца месяца, сообщил и. о. главы госкомпании Евгений Кравцов.

"Цель - запустить услугу питания в первом квартале. Я надеюсь, до конца месяца дожмем, - сказал он. - Вы знаете, я ни разу не использовал слово саботаж, но некоторые процессы и новые идеи внедрять сложнее, чем хотелось бы. Сейчас процесс идет достаточно хорошо ", информирует УНИАН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские поезда будут снова будут идти через Украину

Ранее в "Укрзализныце" заявляли, что сервис полноценного питания в пассажирских поездах, курсирующих в ночное время, будет запущен с конца 2017 года.