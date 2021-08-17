Укрзализныця начала продавать билеты на полки для постели в плацкартах

Укрзализныця продает билеты в плацкарте на запасные места. До этого проводники на них складывали постельное белье.

Автор: Олена ЛУЦЕНКО Места №53 и №54 - это возможность взять в поезд 20 пассажиров дополнительно

Ранее места №53 и №54 использовались или для хранения белья, или для пассажиров без билетов. Теперь эти места в плацкартных вагонах можно приобрести. Это 20 дополнительных мест в поезде, пишет ТСН.

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Решение продавать билеты на дополнительные места в Укрзализныце приняли, чтобы справиться с пассажиропотоком летом и чтобы искоренить практику перевозки нелегальных пассажиров.

С сегодняшнего дня, 17 августа, Укрзализныця повысила тарифы на грузовые перевозки. Хотя эти изменения планировали ввести 1 сентября. Тарифы на железнодорожные перевозки начали двухэтапный цикл повышения, в результате которого вырастут на 30%, сообщает УЗ.