Укрзализныця купила у депутата кондиционеры в 5 раз дороже, чем в магазинах

Железная дорога купила кондиционеры на 28 млн. Фото: nashigroshi.org

Укрзализныця приобрела в АО "Завод Экватор" кондиционеры для пассажирских вагонов в пять раз дороже обычных.

Филиал Укрзализныци "Центр обеспечения производства" приобрел кондиционеры на общую сумму 28,43 млн грн, сообщают "Наши деньги".

До конца 2020 года производитель обязан поставить 19 комплектов кровельной системы кондиционирования воздуха с индивидуальным регулированием температуры в каждом купе. Стоимость комплекта для одного вагона составила 1,50 млн грн.

Кондиционеры АВК-25 имеют производительность охлаждения 30 кВт и обогрева в режиме теплового насоса 20 кВт.

Самым дорогим и самым мощным среди кондиционеров в интернет-магазинах есть канальный инверторный Mitsubishi Heavy FDU250VS за 323 тыс. грн. Он имеет производительность охлаждения 25 кВт и обогрева 28 кВт. Цена кондиционера в магазине в пять раз меньше цены Укрзализныци.

"Завод Экватор" принадлежит председателю наблюдательного совета Сергею Кантору. Он является депутатом Николаевского горсовета от партии "Наш край". Директором завода является Юрий Неделько.

Единственным конкурентом на конкурсе было харьковское ООО "НПО А.Т.О.Р." Владимира Морозова с продукцией "Экватора". Никто не снижал цену в ходе аукционов.

ООО "ЭЛПО Украины" бесполезно требовало от заказчика разделить предмет закупки. По его словам, производителем кондиционера является "Экватор", а пульты регулирования температуры - А.Т.О.Р. Фирма заявила, что заказчик умышленно ограничил свободную прозрачную конкуренцию.

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Британская компания Tida Technic Ltd требовала от заказчика объединить 15 однотипных тендеров. Фирма заявила, что "Центр обеспечения производства" раздробил закупку, чтобы провести обычные открытые торги вместо открытых торгов с публикацией на английском языке и переквалификацией. Ранее АМКУ по жалобе ООО "НТП" Трансинвест" приказал отменить общий тендер ожидаемой стоимостью 46,39 млн грн за допущение к оценке менее двух тендерных предложений, потому А.Т.О.Р не прошел преквалификации.

Киевметрострой выполнил ряд работ, связанных со строительством метро на Виноградарь, на 150 млн грн. Это лишь 2,5% от суммы контракта, заключенного с застройщиком. Такие медленные темпы строительства вызывают обеспокоенность, заявил председатель наблюдательного совета компании Олег Токарев на заседании общественного совета КГГА 14 января.