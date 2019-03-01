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Укрзализныця активно реализует пошаговый план действий по корпоративному управлению - Кравцов

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Укрзализныця активно реализует пошаговый план действий по корпоративному управлению - Кравцов
Руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов назвал первоочередные шаги по имплементации плана действий по корпоративному управлению компании. Фото: LIGA.net

Специалисты Укрзализныци совместно с компанией Deloitte определили первоочередные шаги по имплементации плана действий по корпоративному управлению компании, одобреному правительством в декабре прошлого года. Он призван создать современную эффективную модель управления компанией, подчеркнул руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов.

"Чем этот документ отличается от тех, которые в рабочем порядке обсуждались несколько лет? Прежде всего тем, что мы уже начали его реализацию", - написал в Facebook Евгений Кравцов. По его словам, этим планом действий задаются общепризнанные стандарты корпоративного управления, что для международных инвесторов является одним из основных показателей эффективности компании.

"Мы провели одну из крупнейших корпоративных сделок в независимой стране - акционирование компании. Несмотря на скептиков, централизация дала свой положительный эффект. Успешная имплементация плана действий с нашей стороны позволит завоевать доверие инвесторов к Укрзализныце, облегчит привлечение средств на внешних рынках и уменьшит стоимость этих заимствований" , - рассказал Евгений Кравцов.

В свою очередь член наблюдательного совета АО "Укрзализныця", председатель комитета по корпоративному управлению Константин Марьевич отметил, что сейчас, после длительной работы по разработке плана действий, должен состояться переход к системной реализации. По его словам, для этого, в частности, определены лица в компании, ответственные за реализацию проекта, согласован формат имплементации, намечены дальнейшие мероприятия.

Темпы реформирования корпоративного управления компании, по мнению члена наблюдательного совета, должны оставаться высокими. Он выразил убеждение, что только слаженное взаимодействие, которое есть сегодня между акционером, наблюдательным советом и правлением, обеспечит достижение поставленной цели - привести систему корпоративного управления Укрзализныця в соответствие с лучшими мировыми практиками.

"Правительство будет держать на контроле ход выполнения плана действий. Ежемесячно от Укрзализныци ожидается отчет о сделанном. В случае необходимости наблюдательный совет будет инициировать корректировку плана действий", - отметил Константин Марьевич.

С планом действий по корпоративному управлению Укрзализныци можно ознакомиться на сайте Укрзализныци.

"Укрзализныця"
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Дата
01
марта

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