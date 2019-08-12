Укрзализныца собирается повысить цены на билеты

Нынче пассажирские перевозки являются убыточными для Укрзализныцы. ФОТО: ukrinform.ua

Укрзализныца будет просить правительство разрешения увеличить стоимость пассажирских билетов до уровня себестоимости пассажирских перевозок.

Об этом сообщил председатель Укрзализныцы Евгений Кравцов в интервью изданию УНИАН.

По словам Кравцова, на сегодняшний день пассажирские перевозки для предприятия являются убыточными.

"У нас высокий спрос, но при этом низкие цены, которые не покрывают себестоимость перевозок. Не говоря о капитальных вложениях. С этим нужно что-то делать. Поэтому мы поднимаем вопрос на уровень государства — нам нужно переходить на модель договора по публичным услугам. Это означает, что Укрзализныца должна предоставлять услуги государству не ниже себестоимости, что позволит увеличить парк и сделать услугу по перевозке безубыточной для компании", — сообщил он.

Уменьшать убыточность пассажирских перевозок Укрзализныца планирует также за счет уменьшения затрат.

"Есть большое поле для оптимизации фонда заработной платы и повышения производительности труда. Видим в этом одно из ключевых источников улучшения операционной деятельности компании", — отметил Кравцов.

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Руководство Укрзализныцы заявило, что предприятию придется уменьшить объемы пассажирских перевозок. К таким действиям могут прибегнуть, если в правительстве не согласуют изменения в Налоговом кодексе по уменьшению ставки налога на землю для компании. По словам директора по развитию бизнеса Укрзализныцы, предприятию дополнительно насчитали налог объемом 3 млрд грн.