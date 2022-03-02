Укрзалізниця показала расписание поездов на четверг

Укрзализныця опубликовала график рейсов на 3 марта.

Об этом государственная компания сообщила в среду.

"Несмотря на то, что враг пытается нас запугать и уничтожить, мы не прекращаем движение – украинские дети и женщины должны быть в безопасности!

Держите график рейсов по основным станциям на 3 марта.

Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначены в течение дня по наиболее горячим направлениям", - сообщили.

В дополнение к указанным рейсам, запланированы эвакуационные рейсы трех поездов дальнего сообщения и двух электричек из Харькова во львовском направлении с пересадкой по Хмельницкому.

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Также эвакуационные электрички будут проводить регулярное движение от Житомира до Львова с пересадкой в Бердичеве.

Также на 3 марта назначены эвакуационные поезда для выезда за границу.

"Укрзалізниця" смягчила правила для перевозки животных поездами. Национальный перевозчик продолжает эвакуацию и просит не бросать домашних животных на вокзалах.