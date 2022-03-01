Перевозка животных в поездах: "УЗ" упростила правила

За последние дни "Укрзалізниця" эвакуировала более 11 тысяч животных. Фото: pixabay.com

"Укрзалізниця" смягчила правила для перевозки животных поездами. Национальный перевозчик продолжает эвакуацию и просит не бросать домашних животных на вокзалах.

Для их перевозки пассажирам необходимо иметь с собой ветеринарный паспорт. Также и позаботиться о том, чтобы животное было в переноске.

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"Пытаемся спасти всех - не только жителей городов, но и их домашних любимцев. Так, за последние дни "Укрзалізниця" эвакуировала более 11 тысяч животных. Преимущественно кошек и собак. Призываем пассажиров не бросать своих животных на вокзалах городов. Мы охотно возьмем на борт горожан вместе с котами или собаками, и доставим в безопасное место. Просим других пассажиров отнестись с пониманием: потому что в эти непростые времена наша человечность определяется в частности тем, как мы относимся к животным", - говорится в сообщении перевозчика в Facebook.

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