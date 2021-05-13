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четверг, 13 мая 2021 03:11

Укрпочта прекратит перевозки пчел и насекомых

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Укрпочта прекратит перевозки пчел и насекомых
Укрпочта отказывается перевозить пчел. Фото: Украинская правда

В Укрпочте сообщили, что намерены прекратить предоставлять услугу по перевозке насекомых в 2022 году.

Укрпочта извинилась перед пчеловодами Закарпатья за гибель восьми миллионов пчел во время перевозки. Соответствующее заявление опубликовали на сайте компании.

"Нам очень жаль, что так произошло, однако перевозка пчел происходила по установленным правилам: пчел поместили в деревянные ящики с вентиляционными отверстиями, в грузовике также доступ к воздуху. Степень ответственности и вопросы компенсации будут определены после выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

"Учитывая ранее заявленные планы, текущий случай и то, что обработка таких грузов автоматическими сортировочными линиями невозможна, в следующем году компания прекратит предоставление этой услуги", - сообщили в компании.

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Пчеловоды из Иршава и Виноградова пакеты с пчелами, маткой и специальным расплодом прислали Укрпочтой к заказчикам. 400 специальных пакетов работники Укрпочты везли в обычной грузовике Hyundai. Из-за нехватки кислорода и отсеков для проветривания все восемь миллионов пчел, которые были в грузовике, не выжили.

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Дата
13
мая

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