Укрнафта отказалась от 22,7 млн грн компенсаций

"Укрэнерго-Трейд" должна была выплатить пеню. Фото: РИА

Укрнафта заключила мировое соглашение с ООО "Укрэнерго-Трейд".

Отказались от требования 22,7 млн грн штрафов и пени по долгу за природный газ, сообщает enkorr со ссылкой на копию мирового соглашения.

Спор начался в 2018 году из-за долга ООО "Укрэнерго-Трейд". Связана с тремя контрактами купли природного газа, подписанными в мае 2016 года. Чистый долг составлял 72 млн грн, а начисленные штрафы и пени за несвоевременную оплату долга - 22,7 млн грн.

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К 1 ноября 2019 "Укрэнерго-Трейд" погасил чистый долг. Укрнафта отказалась от претензий на 22,7 млн грн в ответ на якобы зеркальный отказ компании от своих претензий к Укрнафте.

"При этом претензии "Укрэнерго-Трейд" к Укрнафте были заявлены уже после того, как стороны сообщили суду о планах заключить мировое соглашение", - пишет enkorr.

Верховный суд Швейцарии не удовлетворил апелляционную жалобу России на решение международного арбитража, приговорил РФ выплатить Укрнафте 44,4 млн долл. компенсации за экспроприацию имущества компании в результате аннексии Крыма.