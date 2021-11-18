"Укргазвыдобування" сэкономила 240 млн. грн на закупке труб для добычи газа

Экономия на тендере составит $9 млн. Фото: ugv.com.ua

Крупнейшая государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" планирует закупить свыше 25,5 тыс. т насосно-компрессорных труб (НКТ) у завода "Интерпайп Нико Тьюб".

Об этом свидетельствуют предварительные результаты онлайн-аукциона в системе Прозорро, состоявшегося 17 ноября.

Стартовая цена трех лотов составила 2,533 млрд грн, тогда как в ходе торгов продавец снизил цену до 2,293 млрд грн. Таким образом, экономия "Укргазвыдобування" на этом тендере составила 240 млн. грн. или $9 млн.

Второй участник торгов – ООО "Нафтосервис" - предложил за свою продукцию 2,501 млрд. Таким образом, потенциальная экономия УГД составила бы всего 32 млн. грн. или чуть больше $1 млн.

Документы на участие в аукционе также подавали Mertex UK Limited (Великобритания) и Tenaris Global Services SA (Люксембург), но эти компании были дисквалифицированы в связи с предоставлением неполного пакета документов.