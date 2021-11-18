"Укргазвыдобування" сэкономила 240 млн. грн на закупке труб для добычи газа

 
Ексклюзивы
1/5
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
Просмотров: 2565
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
7 Просмотров: 2664
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
Просмотров: 711
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
Просмотров: 657
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
1 Просмотров: 9154
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Просмотров: 3195
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
Просмотров: 873
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Просмотров: 1125
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Просмотров: 963
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
Просмотров: 216
Фото
Все фото
21
5
6
4
5
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Укрзализныця получила новые вагоны - показали фото
Укрзализныця получила новые вагоны - показали фото
&quot;Коля что, дурак?&quot; - на Бессарабке комментируют &quot;знатока цен&quot; Тищенко
"Коля что, дурак?" - на Бессарабке комментируют "знатока цен" Тищенко
Видео
Все видео
Веерных отключений не будет - Зеленский
Веерных отключений не будет - Зеленский
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
"Схемы" рассказали о финансовых авантюрах Зеленского и Шефира
"Схемы" рассказали о финансовых авантюрах Зеленского и Шефира
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
Интервью
1/5
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 918
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2430
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1035
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 954
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 8226
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
17 ноября 2021
Просмотров: 387
Схуднемо потім
Маю кількох улюблених продавчинь у своєму районі. Тетяна з фермерського м'ясного магазину постійно цікавиться новинами, справами на роботі. ...
четверг, 18 ноября 2021 10:28

"Укргазвыдобування" сэкономила 240 млн. грн на закупке труб для добычи газа

  Комментировать
&quot;Укргазвыдобування&quot; сэкономила 240 млн. грн на закупке труб для добычи газа
Экономия на тендере составит $9 млн. Фото: ugv.com.ua

Крупнейшая государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" планирует закупить свыше 25,5 тыс. т насосно-компрессорных труб (НКТ) у завода "Интерпайп Нико Тьюб".

Об этом свидетельствуют предварительные результаты онлайн-аукциона в системе Прозорро, состоявшегося 17 ноября.

Стартовая цена трех лотов составила 2,533 млрд грн, тогда как в ходе торгов продавец снизил цену до 2,293 млрд грн. Таким образом, экономия "Укргазвыдобування" на этом тендере составила 240 млн. грн. или $9 млн.

Второй участник торгов – ООО "Нафтосервис" - предложил за свою продукцию 2,501 млрд. Таким образом, потенциальная экономия УГД составила бы всего 32 млн. грн. или чуть больше $1 млн.

Документы на участие в аукционе также подавали Mertex UK Limited (Великобритания) и Tenaris Global Services SA (Люксембург), но эти компании были дисквалифицированы в связи с предоставлением неполного пакета документов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Укргазвыдобування" сэкономила 240 млн. грн на закупке труб для добычи газа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
ноября

В Киеве состоялась интронизация Патриарха, который 40 лет прожил в США

Объявили трехдневный траур: погибли шахтеры

Самое читаемое
&quot;Не помогли ни капуста, ни спорт&quot; - 20-летняя Тринчер показала, какую хочет сделать грудь
"Не помогли ни капуста, ни спорт" - 20-летняя Тринчер показала, какую хочет сделать грудь
5
 Просмотров: 12906
Иво Бобул, Бебешко и другие звезды, рассекретившие размер пенсии: &quot;Смешно говорить&quot;
Иво Бобул, Бебешко и другие звезды, рассекретившие размер пенсии: "Смешно говорить"
5
 Просмотров: 10431
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
 1 Просмотров: 9163
Неделю умирала дома: четырехлетнюю девочку до смерти избил отец
Неделю умирала дома: четырехлетнюю девочку до смерти избил отец Просмотров: 7533
&quot;Что-то начала бормотать&quot; - Бебешко вспомнил, как выгнал Кароль во время записи трека
"Что-то начала бормотать" - Бебешко вспомнил, как выгнал Кароль во время записи трека Просмотров: 6669
Экономика
Курс доллара рванул вверх
Курс доллара рванул вверх Просмотров: 981
Кропачев о кризисе в энергетике: "Крестовый поход": Коломойского на Ахметова привел к трагедии
Кропачев о кризисе в энергетике: "Крестовый поход": Коломойского на Ахметова привел к трагедии Просмотров: 531
Беларусь останавливает поставки электроэнергии в Украину: известная дата
Беларусь останавливает поставки электроэнергии в Украину: известная дата Просмотров: 1161
В правительстве посчитали, как можно "спустить" 1000 грн за вакцинацию
В правительстве посчитали, как можно "спустить" 1000 грн за вакцинацию Просмотров: 765
"Вовина тысяча": Кабмин рассекретил обещание президента
"Вовина тысяча": Кабмин рассекретил обещание президента Просмотров: 1611
Больше всего комментируют
11
В "Слуге народа" критически отреагировали на расследование Bellingcat
7
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
6
Доллар дорожает второй день подряд
3
Киев поднимает стоимость проезда до 20 грн
2
Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2"
Голосов: 26950
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть