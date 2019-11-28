Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"

 
Ексклюзивы
1/5
Чтобы не было, как в 90-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 90-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 207
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 1927
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1026
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 981
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1224
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 918
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1044
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11385
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1755
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
3
3
7
9
5
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Видео
Все видео
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6480
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2862
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2322
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1323
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1242
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 ноября 2019
Просмотров: 126
Все з собою
Змалку та й досі я зачарований майстрами-кустарями. Є в їхньому способі існування щось од дитячої мрії: щоб усе, що любиш, ти робив сам, так, як ...
четверг, 28 ноября 2019 23:29

Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"

  Комментировать
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - &quot;Схемы&quot;
Программа "Схемы" сделала очередное важное расследование об украинской "оборонке". Фото: Схемы

Расположенный в Сумской области завод, который принадлежит семье беглого министра обороны времен Януковича Павла Лебедева, через официальных российских дилеров поставляет свою продукцию на оборонные заводы РФ.

Расположенный в Сумской области Свесский насосный завод, который входит в Промышленно-инвестиционную группу Аурум груп, основанную дочерью экс-министра Аленой Лебедевой, через своих посредников поставляет продукцию на оборонные заводы России, говорится в новом выпуске проекта "Схемы".

Официальные компании-дилеры завода в РФ принадлежат Галине Гутариной, которая, по данным СМИ, является сестрой Лебедева.

При этом в ответе на запрос журналистов Свесский насосный завод настаивает, что не имеет никакого отношения к российским дистрибьюторам своей продукции и не знает, кому они ее поставляют.

Поставляют же они продукцию украинского предприятия на российские государственные пороховые заводы, которые производят боеприпасы для армии РФ.

В СНБО ответили, что предложений по введению санкций против этих предприятий к ним не поступало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Представили новый бронетранспортер, который не имеет аналогов в Украине

Экс-министра обороны признали пропавшим в феврале 2015 года и объявили во всеукраинский розыск. Прокуратура подозревает его в содействии правоохранителям в превышении власти относительно участников протестов на Майдане. Однако на данный момент расследование приостановлено.

Сейчас, по данным СМИ, Лебедев ведет строительный бизнес в Севастополе, живет там же. Однако в Украине продолжают работать компании, связанные с семьей экс-министра.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 61508
Какие штаны выпали из моды этой зимой
Какие штаны выпали из моды этой зимой
8
 Просмотров: 17614
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов Просмотров: 15831
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
22
 Просмотров: 12618
Беременная женщина умерла за рулем авто
Беременная женщина умерла за рулем авто
3
 Просмотров: 12069
Экономика
"Черная пятница": как не купить лишнего
"Черная пятница": как не купить лишнего Просмотров: 378
Рустам Гильфанов: Почему IT-сфера стала двигателем КСО в Украине
Рустам Гильфанов: Почему IT-сфера стала двигателем КСО в Украине Просмотров: 171
Чтобы появлялись новые городские сервисы, необходимо открыть доступ к инфоресурсам – Вавриш
Чтобы появлялись новые городские сервисы, необходимо открыть доступ к инфоресурсам – Вавриш Просмотров: 90
Легализация казино превратится в "пшик", если не будет международной стандартизации - эксперт
Легализация казино превратится в "пшик", если не будет международной стандартизации - эксперт Просмотров: 99
ФГИ стоит искать системных инвесторов, а не "отжимать" ранее проданные объекты – экономист
ФГИ стоит искать системных инвесторов, а не "отжимать" ранее проданные объекты – экономист Просмотров: 54
Больше всего комментируют
8
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
6
За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
5
У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски
3
Федина прокомментировала подозрение Держбюро расследований
3
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Голосов: 22494
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua