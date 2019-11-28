Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"

Программа "Схемы" сделала очередное важное расследование об украинской "оборонке". Фото: Схемы

Расположенный в Сумской области завод, который принадлежит семье беглого министра обороны времен Януковича Павла Лебедева, через официальных российских дилеров поставляет свою продукцию на оборонные заводы РФ.

Расположенный в Сумской области Свесский насосный завод, который входит в Промышленно-инвестиционную группу Аурум груп, основанную дочерью экс-министра Аленой Лебедевой, через своих посредников поставляет продукцию на оборонные заводы России, говорится в новом выпуске проекта "Схемы".

Официальные компании-дилеры завода в РФ принадлежат Галине Гутариной, которая, по данным СМИ, является сестрой Лебедева.

При этом в ответе на запрос журналистов Свесский насосный завод настаивает, что не имеет никакого отношения к российским дистрибьюторам своей продукции и не знает, кому они ее поставляют.

Поставляют же они продукцию украинского предприятия на российские государственные пороховые заводы, которые производят боеприпасы для армии РФ.

В СНБО ответили, что предложений по введению санкций против этих предприятий к ним не поступало.

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Экс-министра обороны признали пропавшим в феврале 2015 года и объявили во всеукраинский розыск. Прокуратура подозревает его в содействии правоохранителям в превышении власти относительно участников протестов на Майдане. Однако на данный момент расследование приостановлено. Сейчас, по данным СМИ, Лебедев ведет строительный бизнес в Севастополе, живет там же. Однако в Украине продолжают работать компании, связанные с семьей экс-министра.