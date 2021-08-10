Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный

Сбор урожая подсолнечника в этом году задержится на 2-3 недели. Семена будут покупать по $600 за тонну, контракты уже заключены. В прошлом году фермеры продавали подсолнечник по $1000 за тонну. Был плохой урожай, рассказала Gazeta.ua менеджер по развитию бизнеса компании Maxigrain Елена Нероба, 37 лет.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Скоро стоимость масла в магазинах снизится. То, что стоит 70 будет по 55 гривен за литр

Почему на масло держатся высокие цены? Каковы основные причины?

Во-первых, есть задержка в ценообразовании с момента попадания семян на завод для переработки и до того, как масло поступает на полки в магазины. Этот цикл может продолжаться до 4 месяцев. Поэтому сегодня надо оглянуться на четыре месяца назад. Посмотреть, сколько тогда фермеры просили за семена, по какой цене покупали переработчики, сколько тогда стоило масло на мировых рынках. Скоро будет новый урожай. Контракты на поставку у переработчиков уже заключены. Полгода назад никто не мог знать о такой сильной задержке урожая. В конце августа - в сентябре будет небольшая война между переработчиками за семена. Фермеры увидят, что есть спрос и будут поднимать цены. В этом году ожидают большие, едва не рекордные показатели урожая. Погода была благоприятная и площади у нас достаточно большие. Когда урожай пойдет массово, цена должна снизиться. Сейчас она уже ниже, чем была на пике сезона в прошлом году. В прошлом году стоимость доходила до $1800 за тонну сырого масла в порту. Сейчас цена немного выше $1200. Поэтому уже в принципе можно ожидать, что скоро в магазинах стоимость масла снизится. Автор: Елена ЛУЦЕНКО Сбор урожая подсолнечника в этом году задержится на 2-3 недели

Сети супермаркетов влияют на цены?

Да, есть фактор, который не зависит от переработчиков. Торговые сети реализуют товары по той цене, которая им выгодна. В Украине никто не контролирует стоимость масла, наценку. У нас свободная экономика. Государство не давит никоим образом ни на одно звено экономики. Не ограничивает ни переработчиков, ни торговые сети, поэтому они свободны в ценообразовании.

Что может повлиять на рост стоимости?

Подсолнечное масло - это лишь 9% потребления всех растительных масел в мировом масштабе. Ключевую роль занимает пальмовое. Второе по влиятельности - соевое масло. Эти два масла больше всего потребляют в мире. И именно от баланса цены, спроса и предложения на эти два масла и зависит стоимость всех. Плюс ко всему, большую роль играет стоимость нефти. Сейчас она колеблется каждый день. То падает, то дорожает на $2-3. Скоро будет собираться урожай сои. Видим, что Китай очень сильно пострадал он паводков. В США будет неурожай из-за засухи. На сою возрастет цена и на масло с ней соответственно. Основные покупатели подсолнечного масла - Евросоюз, Индия и Китай. Эти страны очень легко переключаются между подсолнечным и соевым маслом. Если будет дорожать соевое, они перейдут на подсолнечное. И будут его больше покупать. Соответственно, толкать цены вверх. Пока стоимость подсолнечника и подсолнечного масла меньше на треть, чем была на пике прошлого сезона.

Была информация, что за границей украинское масло дешевле. Почему так?

Надо еще посмотреть, что это за масло. Отпускная цена с завода для украинской торговой сети и иностранной - одинаковая. Далее надо смотреть, что влияет на стоимость. Во-первых, НДС в Европе меньше. Во-вторых, следует учитывать наценку в наших супермаркетах. Сколько стоит поставить товар на полку. Это все входит в цену масла. Магазины, например, берут разные деньги за то, на верхней или нижний полке будет выставлен товар. Есть еще много факторов, которые прилагаются к отпускной цене с завода. В частности, логистика, стоимость складов для хранения, зарплаты, налоги. Также большинство отечественных супермаркетов работают с отсрочкой платежа. Возвращают деньги за товар через 90 дней. Это тоже влияет на цены. Автор: Елена ЛУЦЕНКО В этом году ожидают рекордные показатели урожая подсолнечника

Экономисты говорят, что одна из причин подорожания - мало производителей. Поэтому нет конкуренции. Действительно ли это так?

В Украине достаточно производителей. В общем имеем перерабатывающие мощности в этом году - 24 миллиона тонн. Но не все предприятия могут делать рафинацию, дезодорирование. То есть делать с сырого масла готовый продукт. Где-то чуть более трети имеют такие возможности. В принципе, конкуренция есть. Проблема в том, что мы производим больше 6 миллионов тонн масла. И только 400 тысяч потребляется внутри страны. Внутренний рынок для производителя - не главный. Основные покупатели - за рубежом. Поэтому цена в Украине будет такой же, как для зарубежного потребителя.

Кто покупает наше масло?

Главные покупатели - Евросоюз, Индия и Китай. Они дают 75 процентов нашего экспорта. А вообще, в любой стране мира две из трех бутылок подсолнечного масла, которые увидите на полке - будут родом из Украины. Мы номер один в мире по экспорту. В последнее время на пятки наступает Российская Федерация, но у них очень большой внутренний рынок. Население в 5 раз больше. Россияне производят почти столько же, как и мы, но потребляют внутри страны больше. Поэтому экспортируют меньше. Каждый седьмой доллар, который поступает в Украину от экспорта - за продукты переработки подсолнечника. Это львиная доля поступлений в бюджет. Для сравнения: тонна зерна стоит $250, масла сейчас - 1250.

Какова реальная себестоимость масла в Украине?

Есть сырье, из которого оно производится. Вы не заставите фермера продавать семена по 2 гривны. Реальная себестоимость складывается из цены семян, стоимости аренды земли, удобрений, топлива, техники, которая работала, зарплаты работников, прибыли самого фермера. В прошлом году выращивать подсолнечник было сверхприбыльно. Удобрения были по старой стоимости. А продавали тонну семян по $1000. Подсолнечное масло стартовало с цены немного меньше 800 долларов за тонну. Затем началась погоня. Семян осенью было меньше, чем надеялись. Параллельно начала дорожала нефть, соя. Все в мире начало резко расти, добавилась инфляция. Не только в Украине все подорожало, а и во всем мире. В Соединенных Штатах сегодня инфляция 5,6%. Это рекорд. У них со времен Великой депрессии такого не было. Поэтому логично, фермеры захотели заработать больше.

Какая была ситуация в прошлом году?

В прошлом году переработчики, которые работают не первый год на рынке, чтобы не потерять иностранного покупателя за невыполнение контракта, работали в минус. У переработчика тоже есть расходы: оплата труда, электроэнергия, амортизация оборудования. У них есть так называемая краш-маржа - это стоимость, которую переработка дает. И она была отрицательная. Когда закончились контракты, они уже новых не заключали на конец сезона и просто закрывали производство. Заводы останавливались и люди сидели без работы. Тогда было такое, что звонишь фермеру, а он тебе за пол часа еще 100 гривен набрасывает. Хотя ничего в мире не изменилось, нет конкуренции, урожай собран. Я еще понимаю манипуляции, когда урожай на поле и есть угроза, что он сгорит или его затопит. Автор: Елена ЛУЦЕНКО Семена подсолнечника нового урожая будут покупать по $ 600 за тонну, контракты уже заключены

Есть прогнозы, что стоимость литра возрастет до 100 гривен. Возможно такое?

Возможно, если чрезвычайная ситуация. Например начнутся дожди, как в Китае или Германии. Все смоет. Тогда масло и по 300 гривен будет. На сегодня цена сложилась такая, как мы видим. Супермаркеты продавали масло по 40 гривен за литр, когда сырая была по $750 за тонну. Сейчас такая стоит $1250. Чтобы стоимость дошла до 100 и более гривен, сырое масло должно стоить $1800. А она столько не будет стоить. Потому что адекватные переработчики, работающие на внутреннем рынке и торговые сети уменьшают свою маржу. Сейчас цена $1200 тонну. Где-то на конец осени масло должно подешеветь. То, что стоит 70 будет по 55 гривен за литр. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе

С начала года в Украине больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар, по данным Госстата. В частности, 1 л растительного масла в декабре прошлого года в среднем стоил 42,07 грн. В феврале 2021-го стоимость выросла до 47,55, в апреле - 58,05 грн, в июне - 64,95.