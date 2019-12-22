Украинский банк сменил владельца

Украинский IdeaBank приобрела группа Dragon Capital и неизвестный частный инвестор. Они завладели 100% акций банка. Это первая сделка по покупке банка на украинском рынке с 2016 года.
Предыдущий владелец корпорация Getin Holdings S.A. из Польши получит 1,37 млрд грн - $ 58,4 млн. Это примерно 1,6 капитала банка. Dragon Capital не комментирует коммерческие условия для завершения сделки, сообщает НВ.
"Соглашение вступит в силу после согласования Антимонопольным комитетом Украины и Национальным банком Украины. После выполнения сторонами всех предварительных условий", - отметили в Dragon Capital.
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По данным издания FinClub, новым руководителем финансового учреждения станет бывший генеральный директор Альфа-Банка Иван Свитек.
Укргазбанк теперь может заключить кредитное соглашение с Международной финансовой корпорацией, входит в структуру Всемирного банка. Это предполагает возможность вхождения в капитал украинского банка.
Постановление об этом опубликовали на сайте Кабмина.
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