Украинских заробитчан массово депортируют из ЕС: назвали причину

Граждане Украины временно не имеют права въезжать в Германию. Фото: pexels.com

Украинских работников массово депортируют из ЕС. Причина - нарушение карантинных ограничений.

Власти Германии только за июль-сентябрь выслали из страны около 300 украинцев. Учитывая введенные в ЕС и Германии эпидемиологические ограничения, пока что граждане Украины временно не имеют права въезжать в ФРГ в рамках безвизовых поездок с туристической, частной или деловой целью, рассказывает Obozrevatel.

Схема простая: мелкие или непубличные польские фирмы по трудоустройству нанимают граждан Украины якобы для работы в Польше. Затем людям предлагается нелегальное трудоустройство с лучшей зарплатой в Германии. Чаще всего речь идет об услугах в сфере ухода за людьми и домохозяйством.

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Украинцы легально въезжают на территорию Польши и отбыв там карантин, пытаются ехать уже дальше - в Германию и другие страны ЕС. Также они используют поддельные трудовые договоры, румынские и венгерские паспорта, в том числе и фальшивые, чешские рабочие визы.

Полицейские вместе с миграционной службой проводят спецоперации в поисках нарушителей. После их депортируют обратно в Украину.

Переехать на постоянное жительство в страны Европейского Союза и США при условии предоставления гражданства в октябре 2020 года соглашались 27,9% украинцев.