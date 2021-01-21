Украинских водителей будут по-новому штрафовать за парковку

Проект закона предлагает расширить полномочия инспекторов по парковке. Фото: pixabay.com

Украинских водителей будут штрафовать за парковку на местах, предназначенных для автомобилей, которыми управляют водители с инвалидностью, инспекторы по парковке.

Об этом говорится в законопроекте № 4594 "О внесении изменений в статью 219 Кодекса Украины об административных правонарушениях", пишет finance.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Провоохранители имеют право конфисковать евробляху

Проект закона предлагает расширить полномочия инспекторов по парковке, предоставив им право привлекать к ответственности лиц, что паркуются на местах для автомобилей, которыми управляют водители с инвалидностью или в которых таких лиц перевозят.

Принятие данного законопроекта будет способствовать повышению защиты прав лиц с инвалидностью, обеспечит их парковочными местами на специально отведенных для этого участках. Инспекторы по парковке смогут более оперативно реагировать на этот вид правонарушений, а полиция будет иметь возможность заниматься выполнением более серьезных задач.

Национальная полиция получила доступ к электронной базе Государственной фискальной службы. Теперь правоохранители могут проверять статус автомобилей на иностранных номерах и штрафовать евробляхеров на месте.