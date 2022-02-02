Украинские заробитчане установили новый рекорд

Объем переводов трудовых мигрантов ежегодно растет. Фото:unsplash.com

На $3,05 млрд больше перечислили украинцы из-за границы в 2021 году. Если в 2020 году эта сумма составляла $11,98 млрд, то в прошлом она выросла на 25,4% до рекордных $15,03 млрд.

Об этом свидетельствуют предварительные статистические данные Национального банка (НБУ).

В том числе по официальным каналам в Украину поступили частные переводы на $8,14 млрд (в 2020 году – $7,41 млрд), а неформальными – на $6,89 млрд (в 2020 году – $4,57 млрд).

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Как сообщалось, ранее Национальный банк прогнозировал в 2021 году рост объема денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину до $13,3 млрд, однако в октябре прошлого года повысил этот прогноз до $14 млрд.

В 2020 году объем денежных переводов вырос до рекордных $12,1 млрд, что на 1,7% или на $0,2 млрд больше, чем в 2019 году.

В 2021 году количество украинцев, выехавших на работу за границу, достигло 2-3 млн человек, по данным Института демографии и социальных исследований. И Норвегия, с её развитой экономикой и высокими зарплатами, как раз один из вариантов для желающих повысить свой уровень жизни. Но подойдёт ли она лично вам и какие риски?