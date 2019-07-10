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среда, 10 июля 2019 11:39

Украинские яйца активно покупают за границей

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За полгода Украина продала за границу 75,4 тыс. т яиц.

Это на 69% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Государственной фискальной службе.

Автор: svidok.online
  За первые 6 месяцев 2019 года Украина экспортировала яиц на 62,9 млн долл.
За первые 6 месяцев 2019 года Украина экспортировала яиц на 62,9 млн долл.

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Яиц экспортировали на $62,9 млн. Это в 1,5 раза больше, чем получили в январе-июне 2018-го.

За полгода Украина завезла из-за рубежа 3 тыс. т яиц на $11,95 млн.

Продукты питания в Украине за июнь 2019-го подешевели на 1,2%. Больше всего подешевели яйца - на 26,7% и овощи - на 14,3%. В то же фрукты подорожали на 9,3%, сахар - на 6,7%.

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