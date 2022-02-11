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Украинские города получат средства на термомодернизацию от Всемирного банка

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Украинские города получат средства на термомодернизацию от Всемирного банка
Города смогут получить больше ресурсов на термомодернизацию школ, садов, систем теплоснабжения. Фото: rbk-kronos.lviv.ua

Всемирный банк предоставит $300 млн на проведение термомодернизации в украинских городах.

Об этом во время встречи договорились министр развития общин и территорий Алексей Чернышев с региональным директором Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупом Банерджи, сообщает "Урядовий портал".

"Речь идет о модернизации сектора централизованного теплоснабжения, а также водоснабжения и водоотвода. Сегодня мы обсуждаем старт нового проекта - 300 миллионов долларов будут выделены на проведение энергоэффективных мероприятий в Украине. Благодаря этому города смогут получить больше ресурсов для термомодернизации школ, садов, систем теплоснабжения, а также обеспечения уличного освещения", - сообщил Алексей Чернышев.

"Технические процессы подготовки к реализации нового проекта Всемирного банка по муниципальной энергоэффективности в тесном сотрудничестве с Минрегионом должны завершиться в конце весны 2022 года. Убежден, что это поможет украинским городам снизить уровень зависимости от топливно-энергетических ресурсов и внесет вклад в амбициозные цели Украины по противодействию изменению климата", - подчеркнул региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы.

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Парламент ратифицировал соглашение с Европейским инвестиционным банком по кредиту в 300 млн. евро на комплексную термомодернизацию общественных зданий. Также Минрегион подписал новые соглашения с ЕИБ и фондом "E5P" в рамках проекта "Энергоэффективность общественных зданий в Украине". Речь идет о предоставлении гранта Украине в размере €4 млн от фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (E5P), а также грантовую техническую помощь на сумму €4 млн от Инвестиционной платформы соседства ЕС (NIP).

В рамках реализации проекта "Энергоэффективность в общинах" подписано Соглашение между Кабинетом министров, немецким государственным банком "Кредитное учреждение для восстановления" (KfW), Житомирским и Запорожским городскими советами. Документ предусматривает финансирование мер по улучшению энергоэффективности в общественных зданиях.

По состоянию на конец 2021 года совместные проекты Минрегиона и Всемирного банка позволили сократить потребление природного газа более чем на 27 млн куб. м, выбросы углекислого газа (CO2) - более 45 тыс. т в год, а также сэкономить более 26 ГВт энергии.

Цена прохождения текущего отопительного сезона – полное вымывание оборотных средств не только из "Нафтогаза Украины", который вынужден продавать населению газ по низкой цене, но и у Укрэнерго, Энергоатома, государственных энергетических компаний. "Энергокомпании проходят сезон с пустыми счетами, поэтому уже не будет средств на закупку топлива для следующего сезона".

Об этом для Gazeta.ua сказал исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.

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11
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