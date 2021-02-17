Украинские экоактивисты стали орудием в руках олигархов в борьбе с IKEA - расследование

Отчет об использовании нелегальной древесины стало инструментом в рыночной борьбе. Фото: ITC.ua

Украинских активистов, которые борются за экологические инициативы и охрану окружающей среды, используют в нечестной конкуренции и попытках давления на шведский бренд IKEA, который 1 февраля открыл в Украине первый магазин.

Об этом сообщается в расследовании ЭкоПолитика - новой медиаплатформы об экологической политике Украины.

Авторы материала отмечают, что при выходе на украинский рынок прямые конкуренты в лице сети семьи Александра и Галины Герег "Эпицентр К" использовали спорные рекламные приемы.

Следующим шагом стало распространение сред посетителей ИКЕИ листовок с "обличающей" информацией в отношении компании, якобы та поддерживает незаконную вырубку лесов, в том числе украинских Карпат. Листовки именно с таким текстом раздавали активисты движения "Экологическая платформа".

В основании их утверждений легло расследование Earthsight. "Нелегальное дерево использовалось для изготовления ряда известных продуктов, включая культовый решетчатый стул Terje и самый продаваемый обеденный стул Ingolf. Ежегодно десятки тысяч стульев из нелегальной древесины продаются в магазинах IKEA по всему миру, в том числе в США, Великобритании и Германии", -говорилось в материалах расследования, опубликованных летом 2020 года.

Незаконная заготовка древесины якобы происходила благодаря коррупции в лесохозяйственных предприятиях. Так, по данным Earthsight, представители Лесного попечительского совета (Forest Stewardship Council), связанные с руководством украинских лесных хозяйств, ставили на нелегальную древесину специальную маркировку.

В то же время эксперты считают, что скандал, скорее всего, является следствием рыночной борьбы. Позже IKEA провела независимый аудит древесины, которая используется при изготовлении мебели. Расследование проводилось третьей стороной при содействии компании "Легаллис" (Legallis LLC). В рамках аудита посещали лесные участки.

Также было внутреннее расследование, которое провела команда специалистов по снабжению древесиной и лесному хозяйству. В результате не было обнаружено признаков попадания незаконной древесины в цепочку поставок, говорят в IKEA.

Мнение, что экологических активистов используют в целях рыночной борьбы, разделяет и директор Учебно-научного института лесного и садово-паркового хозяйства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (НУБиП) академик Петр Лакида. По его мнению, причина заявлений Earthsight в пробелах в трактовке украинского законодательства по времени вырубки.

Отметим, шведский бренд IKEA 1 февраля открыл первый оффлайн магазин в Украине, до этого начал работу онлайн-магазин.