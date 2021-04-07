Украинские чиновники задекларировали биткоинов на 75 млрд грн. У кого больше всего

За 2020-й год госслужащие задекларировали 46 351 биткоин, что в гривневом эквиваленте составляет 75 млрд грн.

Кампания декларирования имущественного положения завершилась 31 марта. Декларации сдали 791 872 чиновника, из них 652 зарегистрировали биткоины, сообщает "Опендатабот".

Наибольшее количество владельцев задекларированной криптовалюты работает в местных советах, Министерстве обороны и Национальной полиции.

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Больше всего криптовалюты записал в декларации депутат Днепровского городского совета Вячеслав Мишалов - 18 тыс. биткоинов. На сегодня это более $1 млрд. Мишалов возглавляет рейтинг чиновников, которые задекларировали биткоины, два года подряд.

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Нардепы Александр и Анатолий Урбанские уже три года находятся в топе рейтинга, их состояние не меняются - 5 328 и 4 256 биткоинов соответственно. Депутат Одесского облсовета Владимир Кривошея во второй раз декларирует 3 493 биткоина и также не выходит из топ-пятерки.

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Аналитики добавляют, что криптовалюты в Украине не имеют правового статуса, исследовать их происхождение невозможно. По правилам НАПК в декларациях их обозначают как нематериальный актив.

В 2021 году стремительно выросло количество миллиардеров - 2755 человек. Это на 660 человек больше, чем в 2020. Больше всего богачей в США и Китае, пишет Forbes.