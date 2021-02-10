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среда, 10 февраля 2021 17:34

Украинские АЗС подняли цены на бензин и дизтопливо

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Украинские АЗС подняли цены на бензин и дизтопливо
Рост состоялся в рамках 10-70 коп/л. Фото: unsplash.com

Розничные сети АЗС 10 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо. В целом рост состоялся в рамках 10-70 коп/л.

Все бензины в сети БРСМ-Нафта в среднем подорожали на 30 коп/л А-92 - до 23,87 грн/л, А-95 - до 24,87 грн/л. Дизельное топливо - на 8 коп/л, до 23,25 грн /л, сообщает Enkorr, со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

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На станциях Glusco бензины подорожали на 20-70 коп/л А-92 - до 27,15 грн/л, А-95 - до 28,15 грн/л. Дизтопливо прибавило в цене 20 коп/л - до 27,15 грн/л.

Топливо в сети Motto подорожало в среднем на 13-17 коп/л А-92 - до 23,48 грн/л, А-95 - до 24,46 грн/л, ДТ - до 23,30 грн/л.

На станциях UPG на 30 коп/л подорожали только бензины. В сети KLO подорожал дизель на 20 коп/л, до 26,99 грн/л. "Укр-Петроль" подняла цены на все виды топлива на 40-50 коп/л. На заправках BVS, Chipo, "Рур Групп" и "Авантаж 7" цены на топливо выросли на 10-50 коп/л.

Автомобильное топливо в Украине продолжит дорожать, поскольку цена на нефть взлетела до $60 за баррель.

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