Украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса - премьер-министр

Также он заявил об улучшении потребительских настроений населения. Фото: facebook.com/dshmyhal

Экономика Украины начала восстанавливаться после коронакризиса Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что за первые четыре месяца этого года правительство фиксирует положительные тренды, свидетельствующие о восстановлении экономики.

Как отметил Шмыгаль в Facebook, рост промышленности в апреле, из-за эффекта низкой базы, ускорился до 13% (против апреля 2020 года). В то же время за первые четыре месяца этого года промышленность выросла на 1,5% (против четырех месяцев 2020-го). Самый быстрый рост наблюдается в химической промышленности, а также в производстве мебели. Машиностроение за четыре месяца выросло на 6,5%.

Также он заявил об улучшении потребительских настроений населения. За первые четыре месяца этого года розничная торговля выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Рост потребления коррелируется и с фактором роста средних зарплат в стране. Так, средняя номинальная зарплата Украинские за апрель 2021 была на 30% больше той, которую они получили за апрель 2020 года. Если учитывать рост цен (инфляцию), то зарплаты за год выросли на 20%.

Кроме того, экспорт украинской продукции за первые четыре месяца этого года вырос на почти 20%. В первом квартале 2021 года основные рынки для наших товаров - это КНР (14,2% от всего экспорта), Польша (7,6%), Турция (6,4%). За последнее время открыто восемь новых рынков, в частности в страны Африки и Южной Америки. Происходит постоянная поддержка экспортеров через новые государственные продукты и форматы", - говорится в посте

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Шмыгаль добавил, что финансовые результаты украинских предприятий в I квартале 2021 года одни из лучших за последние пять лет. Финансовый результат крупных и средних предприятий до налогообложения составил 166 млрд грн прибыли по сравнению с 4,9 млрд грн убытка за аналогичный период прошлого года. Доля убыточных предприятий сократилась до 27,8% от общего числа имеющихся крупных и средних компаний (это самый низкий показатель в I квартале за последние пять лет).

По состоянию на 15 мая на выплаты для предпринимателей и наемных работников, деятельность которых была приостановлена из-за усиления карантина, потратили один миллиард гривен. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, программой льготных кредитов "5-7-9" воспользовались более 15 000 бизнесов, а общий объем выданных займов составил более 40 млрд гривен.