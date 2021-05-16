Шмыгаль рассказал, сколько денег потратили на "карантинную" помощь украинцам

Общий объем выданных займов составил более 40 млрд гривен. Фото: Facebook

По состоянию на 15 мая на выплаты для предпринимателей и наемных работников, деятельность которых была приостановлена из-за усиления карантина, потратили один миллиард гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

"Более 1 млрд грн уже выплатило государство людям и бизнесу, который находился в "красных" карантинных зонах", - сообщил премьер.

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Также он отметил, что программой льготных кредитов "5-7-9" воспользовались более 15 000 бизнесов, а общий объем выданных займов составил более 40 млрд гривен.

"Впервые МСБ получил доступ к такому дешевому ресурсу для поддержки и развития собственного дела", - написал Шмыгаль.

75 тыс. предпринимателей и наемных работников в Украине получили по 8 тыс. грн помощи от государства. Зарегистрировались на получение денег 320 тыс. человек, которые не работали из-за локдауна.