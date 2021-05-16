Шмыгаль рассказал, сколько денег потратили на "карантинную" помощь украинцам

 
Ексклюзивы
1/5
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
Просмотров: 1593
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 729
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Просмотров: 486
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 567
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 666
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 531
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 666
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1134
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 801
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Просмотров: 171
Фото
Все фото
4
6
9
5
12
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Видео
Все видео
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 711
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 657
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 387
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 531
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 477
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
14 мая 2021
Просмотров: 513
Є дві ціни крові – мала і нескінченна
Мені нічого не відомо про долю хлопчини, який 2014 року віддав танк у руки сепаратистів. Повернувся додому і десь працює? Пішов навчатися? Виїхав на ...
воскресенье, 16 мая 2021 02:53

Шмыгаль рассказал, сколько денег потратили на "карантинную" помощь украинцам

  Комментировать
Шмыгаль рассказал, сколько денег потратили на &quot;карантинную&quot; помощь украинцам
Общий объем выданных займов составил более 40 млрд гривен. Фото: Facebook

По состоянию на 15 мая на выплаты для предпринимателей и наемных работников, деятельность которых была приостановлена из-за усиления карантина, потратили один миллиард гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

"Более 1 млрд грн уже выплатило государство людям и бизнесу, который находился в "красных" карантинных зонах", - сообщил премьер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шмыгаль рассказал, сколько денег уже направили на "карантинные" выплаты

Также он отметил, что программой льготных кредитов "5-7-9" воспользовались более 15 000 бизнесов, а общий объем выданных займов составил более 40 млрд гривен.

"Впервые МСБ получил доступ к такому дешевому ресурсу для поддержки и развития собственного дела", - написал Шмыгаль.

75 тыс. предпринимателей и наемных работников в Украине получили по 8 тыс. грн помощи от государства. Зарегистрировались на получение денег 320 тыс. человек, которые не работали из-за локдауна.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шмыгаль рассказал, сколько денег потратили на "карантинную" помощь украинцам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пышногрудая Ники Минаж взбудоражила сеть позированием топлесс
Пышногрудая Ники Минаж взбудоражила сеть позированием топлесс
5
 Просмотров: 13185
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
8
 Просмотров: 10305
&quot;Увеличенные&quot; ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
"Увеличенные" ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
11
 Просмотров: 8577
Гороскоп на выходные: на кого ждут страсть и незабываемые свидания
Гороскоп на выходные: на кого ждут страсть и незабываемые свидания
 Просмотров: 6714
Молния убила 9-летнего парня: отец пожертвовал его органы
Молния убила 9-летнего парня: отец пожертвовал его органы Просмотров: 5085
Экономика
Какую зарплату готовы платить работодатели - исследование
Какую зарплату готовы платить работодатели - исследование 1 Просмотров: 441
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
4
 Просмотров: 1296
Приватбанк перечислил в казну миллиарды
Приватбанк перечислил в казну миллиарды Просмотров: 270
МВФ предоставит кредит Украине без выполнения условий - банкир
МВФ предоставит кредит Украине без выполнения условий - банкир Просмотров: 279
Почти все члены наблюдательного совета Нафтогаза прекратили полномочия
Почти все члены наблюдательного совета Нафтогаза прекратили полномочия Просмотров: 252
Больше всего комментируют
16
"Минус Медведчук. Будут еще минусы" - Зеленский
9
"Зачистка": Путин резко отреагировал на арест кума
7
Трон и три кубка - как Зинченко праздновал победу в чемпионате Англии
3
Неубедительно: Рябошапка удивился, по которым статьям обвиняют Медведчука
2
Зеленскому посоветовали пригласить Путина на Афон
Голосов: 26478
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть