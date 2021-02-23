Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии

 
Ексклюзивы
1/5
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 1944
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 234
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 639
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
6 Просмотров: 1521
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 378
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
Просмотров: 324
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1341
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 756
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3 Просмотров: 1512
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Просмотров: 603
Фото
Все фото
5
7
6
8
18
&quot;Для нас сутки длится 30 часов &quot; - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
"Для нас сутки длится 30 часов " - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
&quot;Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном&quot; - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
Видео
Все видео
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Интервью
1/5
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 351
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1341
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 549
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 513
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1908
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
Просмотров: 153
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
вторник, 23 февраля 2021 20:10

Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии

  Комментировать

Марина Горбацька из поселка Котельва Полтавской области была на заработках в двух странах - Польше и Эстонии. В первой работала на мебельной фабрике, во второй - на фабрике шоколада.

"Была в Польше два месяца. Сложилось плохое впечатление об этой стране. Об Эстонии и местных жителей могу рассказывать только плюсы. Приезжаешь в Таллин, сразу чувствуешь, что ты - в Европе. По улицам ездят новые, комфортные трамваи и автобусы, везде электронные билеты. Водители - в костюмах с галстуками", - говорит Марина.

Автор: предоставила Марина Горбацька
  В Польше украинка работала на мебельной фабрике
В Польше украинка работала на мебельной фабрике

Также поразило, что люди, которые занимаются физическим трудом, в Эстонии в почете.

"Молодые коллеги-эстонцы брали в кредит квартиру в новостройке, без проблем выплачивали кредит. Так же и машину. На зарплату в 1000 евро каждый может себе это позволить", - продолжает она.

Неприятные сюрпризы

Тем, кто едет на заработки за границу, нужно быть готовыми к немалым затратам. За вакансию посредники в Украине берут 300-400 евро. На дорогу понадобится более 100 евро. Столько же стоит виза. Аренда квартиры стоит примерно 400 евро в месяц. Проезд до работы и обратно в основном бесплатный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работа за рубежом: какие опасности могут угрожать украинцам

"Мне не нравилось, что заранее неизвестно, с кем выпадет проживать в квартире. Работодатели считают, что это не главное. Бывают такие сожители, трудно описать - пьянствуют, курят в квартире, мусорят, приводят таких же друзей. Везде нелегко. Но у кого нет стабильного заработка в нашей стране, соглашаются и на такие условия", - продолжает Марина.

Автор: предоставила Марина Горбацька
  В Эстонии украинка работала на фабрике шоколада
В Эстонии украинка работала на фабрике шоколада

Польша или Эстония - где лучше?

Попасть на работу в Эстонии нелегко, потому что страна небольшая. И рынок труда тоже. Польша - лидер среди стран, которые приглашают на работу украинцев.

"В Эстонии смена длилась 8 часов. В Польше приходилось работать по 12. Плюс была рабочая суббота. В Эстонии я не переутомлялась. Собирала коробки на фабрике шоколада. К зарплате давали премию - плюс 10%", - рассказала украинка.

Работа в Польше оказалась менее привлекательной и с точки зрения заработков.

"В Польше в пересчете на гривну заработала 15 тысяч гривен, в Эстонии - 26 тысяч", - добавила Марина.

Автор: предоставила Марина Горбацька
  В Эстонии смена длилась 8 часов. В Польше приходилось работать по 12. Плюс была рабочая суббота
В Эстонии смена длилась 8 часов. В Польше приходилось работать по 12. Плюс была рабочая суббота

Говорит, если бы в Украине была такая зарплата, то не ехала бы на заработки.

"Идея правительства о выдаче гранта в 150 000 работникам на открытие собственного дела, чтобы те оставались работать дома, выглядит привлекательной. Если бы мне дали такие деньги, я бы закупила все необходимое и оказывала услуги по электроэпиляции. Зарплата дома была бы меньше, чем за рубежом. Но если учесть, сколько приходится тратить на дорогу, аренду жилья, лекарства в другой страны - то разница получается небольшая. Кроме того, я бы своих сыновей видела каждый день. А не пропадала бы за границей по полгода ", - отметила украинка.

Правительство предлагает выделять гранты трудовым мигрантам на собственное дело - до 150 тыс. грн. А также беспроцентные кредиты на 5 лет. Одно из условий - человек должен инвестировать в дело и собственные средства. Сумма должна быть не меньше, чем даст государство.

Автор: Евгения Давыденко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
февраля

Расстреляли крымскотатарского политического деятеля

Создали новый вид книг

У 500 тыс. человек отобрали жилье

Началась вакцинация

Загорелась уникальная звезда

Исследователь провел рискванное эксперимент над женой и сыновьями

Похитили чемпиона мира по "Формуле-1"

Украшение Константинополя приказали возвести на месте трьох сгоревших храмов

Самое читаемое
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021 Просмотров: 21556
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка Просмотров: 15444
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
10
 1 Просмотров: 13806
&quot;За жену платят золотом&quot; - украинка о жизни в Турции
"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции
5
 Просмотров: 11439
Украинский биатлонист попал в скандал на чемпионате мира
Украинский биатлонист попал в скандал на чемпионате мира Просмотров: 9774
Экономика
Украинцев увольняют вдвое чаще, чем берут на работу
Украинцев увольняют вдвое чаще, чем берут на работу Просмотров: 207
В правительстве объяснили, почему хотят установить годовой тариф на газ
В правительстве объяснили, почему хотят установить годовой тариф на газ 1 Просмотров: 612
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
 Просмотров: 1944
Как оформить справку о доходах онлайн
Как оформить справку о доходах онлайн Просмотров: 144
В каких специалистах больше всего нуждаются работодатели
В каких специалистах больше всего нуждаются работодатели Просмотров: 306
Больше всего комментируют
6
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
4
COVAX изменил дату доставки вакцины в Украину - ОП
4
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
3
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
Голосов: 26163
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть