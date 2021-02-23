Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии

Марина Горбацька из поселка Котельва Полтавской области была на заработках в двух странах - Польше и Эстонии. В первой работала на мебельной фабрике, во второй - на фабрике шоколада.

"Была в Польше два месяца. Сложилось плохое впечатление об этой стране. Об Эстонии и местных жителей могу рассказывать только плюсы. Приезжаешь в Таллин, сразу чувствуешь, что ты - в Европе. По улицам ездят новые, комфортные трамваи и автобусы, везде электронные билеты. Водители - в костюмах с галстуками", - говорит Марина.

Автор: предоставила Марина Горбацька В Польше украинка работала на мебельной фабрике

Также поразило, что люди, которые занимаются физическим трудом, в Эстонии в почете.

"Молодые коллеги-эстонцы брали в кредит квартиру в новостройке, без проблем выплачивали кредит. Так же и машину. На зарплату в 1000 евро каждый может себе это позволить", - продолжает она.

Неприятные сюрпризы

Тем, кто едет на заработки за границу, нужно быть готовыми к немалым затратам. За вакансию посредники в Украине берут 300-400 евро. На дорогу понадобится более 100 евро. Столько же стоит виза. Аренда квартиры стоит примерно 400 евро в месяц. Проезд до работы и обратно в основном бесплатный.

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"Мне не нравилось, что заранее неизвестно, с кем выпадет проживать в квартире. Работодатели считают, что это не главное. Бывают такие сожители, трудно описать - пьянствуют, курят в квартире, мусорят, приводят таких же друзей. Везде нелегко. Но у кого нет стабильного заработка в нашей стране, соглашаются и на такие условия", - продолжает Марина.

Автор: предоставила Марина Горбацька В Эстонии украинка работала на фабрике шоколада

Польша или Эстония - где лучше?

Попасть на работу в Эстонии нелегко, потому что страна небольшая. И рынок труда тоже. Польша - лидер среди стран, которые приглашают на работу украинцев.

"В Эстонии смена длилась 8 часов. В Польше приходилось работать по 12. Плюс была рабочая суббота. В Эстонии я не переутомлялась. Собирала коробки на фабрике шоколада. К зарплате давали премию - плюс 10%", - рассказала украинка.

Работа в Польше оказалась менее привлекательной и с точки зрения заработков.

"В Польше в пересчете на гривну заработала 15 тысяч гривен, в Эстонии - 26 тысяч", - добавила Марина.

Автор: предоставила Марина Горбацька В Эстонии смена длилась 8 часов. В Польше приходилось работать по 12. Плюс была рабочая суббота

Говорит, если бы в Украине была такая зарплата, то не ехала бы на заработки.

"Идея правительства о выдаче гранта в 150 000 работникам на открытие собственного дела, чтобы те оставались работать дома, выглядит привлекательной. Если бы мне дали такие деньги, я бы закупила все необходимое и оказывала услуги по электроэпиляции. Зарплата дома была бы меньше, чем за рубежом. Но если учесть, сколько приходится тратить на дорогу, аренду жилья, лекарства в другой страны - то разница получается небольшая. Кроме того, я бы своих сыновей видела каждый день. А не пропадала бы за границей по полгода ", - отметила украинка.

Правительство предлагает выделять гранты трудовым мигрантам на собственное дело - до 150 тыс. грн. А также беспроцентные кредиты на 5 лет. Одно из условий - человек должен инвестировать в дело и собственные средства. Сумма должна быть не меньше, чем даст государство.