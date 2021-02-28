Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии

Оксана Матченко, которая с семьей живет в Бразилии переехала с семьей в дом из квартиры. Украинка показала реалии такого съема и рассказала об особенностях жизни в доме.

"В столице цена за квартиру часто может быть такой как и в небольшом доме. Многое зависит от района. Дороже там, где живут богатые люди (госслужащие, конгрессмены, дипломаты). В среднем цены за квартиры колеблются от 1000 $ (где будет 2 спальни+ зал, кухня и 1 или 2 санузла, небольшая социальная зона для прислуги. Средние цены на дома от 1500$-2000$ за месяц. Учитывайте что это все без мебели", - говорит Оксана.

Самые дорогие в столице:

Дом на 2400 м2 обойдется 20 тыс $

Квартира на 180 м2 стоит 2200 $

Самые дешевые в столице:

Дом на 60 м2 (без мебели) 600$

Квартира на 20м2 (без мебели) 100$

Поиск можно делать самому на разных сайтах или через риэлторское агентство. Самый распространенный и безопасный вариант аренды: арендатор+арендодатель+риэлторская фирма. Тогда оформлением договора занимается фирма, которая берет за это процент с договора.

"Также должен быть поручитель, который предоставляет свой перечень документов, подтверждающих что он имеет собственную недвижимость и может погасить как минимум 3 месяца платы. Можно заключить договор со страховой фирмой на случай финансовой несостоятельности, которая покрывает ваш долг. Иногда риэлторские фирмы просят на сохранение депозит за 3-5 месяцев оплаты, который потом, в случае соблюдения всех условий договора вам должны вернуть. Но этот вопрос немного рискованный и надо быть уверенным в компании, потому что в случае ее банкротства или фиктивности деньги вернуть будет невозможно", - объясняет Оксана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Месяц живем в кабине авто-украинка об особенностях работы дальнобойщицей

Есть вариант искать жилье напрямую.

"Здесь часто цены могут быть завышены, но можно договориться об оплате в $ (но не каждый будет рисковать брать $, которые надо декларировать, а значит и объяснять откуда взял), здесь много моментов упущено. Как правило, арендодатель будет требовать сразу аренду плату за 3-6 месяцев и как минимум заключать договор на 1 год", - говорит украинка.

Аренда включает в себя цену арендной платы, налог на недвижимость, который платится раз в год и зависит от города, района или даже улицы поэтому цены на него очень разные, платы за кондомінімум (если это квартира) и коммунальные услуги. Обязательная страховка на случай пожара.

Фото: sunny_karioka

"В большинстве договоров требуют делать ремонт после его окончания. Поэтому часто агентства делают фото всего дома и опись имущества, которое в случае повреждения надо будет заменить на новое. Всегда есть условие - штраф за досрочное прекращение договора, как правило это сумма за 1 или 3 месяца", - добавляет Оксана.

Оплата за аренду осуществляется в бразильских реалах R$. Выбор арендатора чаще всего после осмотра дома остается за собственником. Предпочтение всегда отдается платежеспособным бразильцам (а не иностранцам), которые готовы заключать договоры минимум на 3-3,5 года. 90% квартир сдается без мебели, но часто для красивой картинки они есть на фото. Здесь обычно принято переезжать со своей мебелью.

"Как правило, коммунальные платежи переводят на имя арендатора, и платежки потом будут подтверждением вашей честной платежеспособности, отсутствия долгов и своеобразным подтверждением места регистрации. Например, чтобы зарегистрировать ребенка в садик, мы давали квитанцию за уплату интернета по такому то адресу. Такого понятия как обязательная регистрация здесь нет", - говорит Оксана.

Украинка Евгения Кубова стала риелтором в Польше и теперь помогает соотечественникам покупать собственное жилье. Сейчас семья Евгении имеет две квартиры. Одну сдают в аренду в другой живут с семьей.