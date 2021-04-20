Украинка рассказала, сколько заработала на коронавирусе в Польше

Вид из окна хостела. Среди туристов это популярное место. Последний раз туристов принимали в июле прошлого года Фото: Татьяна Баранова

Татьяна Баранова с мужем шесть лет назад переехали во Вроцлав. Семья имеет свой хостел, где принимали туристов. Но из-за коронавируса и пандемии думали, что потеряют бизнес однако наоборот, удалось заработать. На этот раз на тех, кто должен был отбывать карантин.

"Когда-то мы имели туристическую базу в Седово Донецкой области. Когда началась война, решили переехать. Здесь долго не могли найти, чем заняться. Наконец решили, что откроем хостел. Вложили в него около 70 тысяч долларов. Это все сбережения, что имели. Сперва дела шли хорошо. У нас было несколько многоместных и двухместных комнат. Туристы ехали. К тому же хостелом пользовались работники и студенты. В апреле 2020 не стало ни тех ни других. При этом нужно было платить коммунальные, оплачивать работу персонала. На несколько месяцев ушли в отпуск. Еще несколько оплатила Польша. Но в начале лета поняли, что так дело не пойдет. И мы переоборудовали комнаты на комнаты под карантин", - рассказывает Татьяна.

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Многоместные комнаты переоборудовали на двухместные. Перегородки сделали гипсокартоном.

"Начали брать людей на карантин. Сначала он был 2 недели. Затем изменилось на 10 дней. В одну комнату брали людей, которые приехали одновременно", - рассказывает украинка.

День пребывания в комнате с общей ванной и туалетом стоит 200 гривен. В комнате с индивидуальным душем и туалетом – 350 гривен.

"С мужем также готовили пакеты с едой для тех, кто отбывает карантин. Заработки не такие большие, как были, когда мы были хостелом. Увеличились расходы. Если раньше постояльцы приходили только ночевать, то сейчас почти круглосуточно начали использовать свет, воду. Мы посчитали, что если раньше доход был половина с суточной платы, то теперь не более 35 %. Но главное преимущество, в том, что мы работали. Например, наши партнеры были вынуждены закрыть свой бизнес. Они имели отель во Вроцлаве, который принимал людей, приезжавших в командировки. А здесь отели уже больше полугода не работают", - добавляет украинка.

Месяц назад Польша отказалась принимать украинские тесты на коронавирус. Поэтому, все граждане, которые приезжают на работу или по другим причинам, должны сдать тест в Польше или пройти 10 дневный карантин. Поэтому в последнее время стало популярно жилье на карантин. Сдают такое преимущественно украинцы. И стоит койко - место от 188 до 525 гривен в день. Тест на коронавирус обойдется украинцам в 1000-1200 гривен.