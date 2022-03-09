Украине после войны предоставят новый "план Маршалла" - премьер Польши

Моравецкий подтвердил, что Украине помогут отстроиться. Фото: Getty images

После завершения войны Украине предоставят обширную программу финансовой помощи.

Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время совместного брифинга с канцлером Австрии Карлом Негаммером в Вене, передает "Укрінформ".

"Украина воюет сегодня за европейские ценности, за толерантность, свободу и демократию. И это значит также, что мы поддерживаем стремление Украины вступить в ЕС. Это основополагающая надежда Украины. Но надо понимать, что есть определенный процесс. В то же время мы должны сегодня дать надежду на то, что будет новый "план Маршалла для Украины", для суверенной Украины после войны, которая должна как можно скорее закончиться", - сказал Моравецкий.

Украине уже нужно предоставить надежду на скорое восстановление после войны.

"Мы демонстрируем Украине, что это восстановление после войны не только должно быть, но и будет возможным. Огромный "второй план Маршалла", - сказал польский премьер.

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Согласие по этому вопросу среди стран-членов ЕС, а также с Великобританией, Норвегией, США и Канадой.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.