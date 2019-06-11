Украине обещают новый транш от МВФ

МВФ обещает Украине транш, если новое правительство государства начнет работать.
"Если правительство начнет работать в сентябре, тогда у нас есть шанс получить транш до конца этого года", - сказала первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью Reuters.
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Транш ожидают в размере $ 1,3 млрд.
"Сотрудничество с МВФ является ключевой для нас и не только через один транш", - добавила Рожкова.
В Украине завершила работу миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом.
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