Украине обещают новый транш от МВФ

Рожкова очень надеется на новое правительство. ФОТО: FINANCIAL

МВФ обещает Украине транш, если новое правительство государства начнет работать.

"Если правительство начнет работать в сентябре, тогда у нас есть шанс получить транш до конца этого года", - сказала первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью Reuters.

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Транш ожидают в размере $ 1,3 млрд.

"Сотрудничество с МВФ является ключевой для нас и не только через один транш", - добавила Рожкова.

В Украине завершила работу миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом.