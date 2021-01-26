Украине не хватает угля, энергосистема поддерживается только благодаря импорту - Укрэнерго

В Укрэнерго утверждают, что активные запасы угля ниже гарантированных на 522 тыс. тонн. Фото: Oleksandr Malyon

Запасы угля на складах украинских тепловых электростанций по состоянию на 25 января составили 455 тыс. т, что является историческим минимумом, и не гарантируют энергетическую безопасность страны, констатировал директор по управлению ОЭС Украины - главный диспетчер НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко на заседании НКРЕКП в понедельник.

"К сожалению, склады угольных электростанций изношены до уровня, который, наверное, является самым низким за весь период независимости Украины. По состоянию на 25 января на складах ТЭС находится 455 тысяч тонн угля, из них антрацитовой группы 163 тысячи тонн и газовой группы 291 тысяча тонн. Хочу обратить внимание, что половина этого угля сосредоточена на 2 станциях: 116 тысяч тонн антрацита в Луганской ТЭС и 105 тысяч тонн в Славянской ТЭС, которая, как вы знаете, не работает. Осталось на всех остальных станциях 220 тыс. тонн, которых совершенно недостаточно для обеспечения энергетической безопасности страны", - сказал Виталий Зайченко.

По его словам, активные запасы угля ниже гарантированных на 522 тыс. тонн - на 51 тыс. тонн из антрацита и на 471 тыс. тонн - из газового угля.

Как сообщил главный диспетчер Укрэнерго, украинскую энергосистему в прошлую морозную неделю удалось сбалансировать благодаря наращиванию импорта электроэнергии из Беларуси.

По данным НЭК Укрэнерго, белорусский импорт в период с 18 до 24 января увеличился с 6,3 до 9,4 млн кВт-ч в сутки.