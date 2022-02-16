Украине финансово помогут на $6,8 млрд - СМИ

Украина ведет активные переговоры о получении финансовой поддержки от союзников.
Существуют политические договоренности о привлечении 6,8 млрд долларов, РБК-Украина сообщил источник в Кабмине.
Также есть потенциал увеличить эту сумму до 8,8 млрд долларов.
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За счет этих средств в правительстве рассчитывают нивелировать негативный эффект на экономику, который оказывают сообщения о возможном начале новой российской агрессии.
Канада предоставит Украине кредит на 500 млн канадских долларов (около 393 млн долл. США) для поддержки экономики в условиях угрозы российской агрессии. Также о помощи Украине заявили в Германии.
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