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среда, 16 февраля 2022 00:15

Украине финансово помогут на $6,8 млрд - СМИ

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Украине финансово помогут на $6,8 млрд - СМИ
Украина договаривается о финансовой поддержке. Фото: Reuters

Украина ведет активные переговоры о получении финансовой поддержки от союзников.

Существуют политические договоренности о привлечении 6,8 млрд долларов, РБК-Украина сообщил источник в Кабмине.

Также есть потенциал увеличить эту сумму до 8,8 млрд долларов.

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За счет этих средств в правительстве рассчитывают нивелировать негативный эффект на экономику, который оказывают сообщения о возможном начале новой российской агрессии.

Канада предоставит Украине кредит на 500 млн канадских долларов (около 393 млн долл. США) для поддержки экономики в условиях угрозы российской агрессии. Также о помощи Украине заявили в Германии.

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