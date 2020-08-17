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среда, 19 августа 2020 11:00

Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего

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За годы независимости доходы украинцев стремительно росли во время 2005-2007-х. Однако улучшение уровня жизни достигалось за счет дешевых международных кредитов. Это не результат роста производительности труда. Долги, особенно в иностранной валюте, создали проблемы, которые не можем решить до сих пор, рассказал Gazeta.ua экономист Борис Кушнирук.

В этом году будут отмечать 29-ю годовщину провозглашения Независимости Украины. Как за это время трансформировалась экономика страны?

Структура экономики стала значительно примитивнее. Приобрела более сырьевого характера, ранее была промышленная. В то же время существенно нарастили производительность труда в аграрном секторе. В экономике выросла доля торговли и услуг, что более характерно для стран с рыночной экономикой. В советское время сфера услуг была мизерной. Тогда трудно было представить, что в магазинах не будет дефицита продуктов, необходимых товаров. Сейчас самое главное иметь деньги, за что покупать. Кроме того, сформировались другие структурные элементы, характерные для рыночной экономики. Например, развилась банковская структура Украины, разрослась туристическая отрасль. Мы запросто можем путешествовать по всему миру. Кроме того, многие украинцы имеют рабочие командировки за границу. Правда в этом году с этим возникли проблемы из-за распространения коронавируса и внедрение карантина.

Автор: Facebook Борис Кушнірук
  Экономист Борис Кушнирук: "Политикам недостаточно пообещать украинцам широкомасштабное строительство дорог в стране. Надо объяснили, какие источники финансирования подобных реформ. При этом следует помнить, что строить дороги в долг - плохая история".
Экономист Борис Кушнирук: "Политикам недостаточно пообещать украинцам широкомасштабное строительство дорог в стране. Надо объяснили, какие источники финансирования подобных реформ. При этом следует помнить, что строить дороги в долг - плохая история".

Правительства заявляют, что нужно восстанавливать предприятия. Какие новые предприятия действительно нужны Украине?

Однозначно необходимо способствовать развитию промышленности. Нам нужны новые предприятия с высоким уровнем переработки, производительности труда и зарплатами. Создавать их на базе старых нереально. Другое дело, что правительства пока не представили механизмов, как достичь этого.

В чем преимущества и недостатки сырьевой экономики?

В сырьевой продукции низкий уровень добавленной стоимости. Из-за этого низкий уровень доли заработных плат, а потому доход населения при такой экономике мизерный. Кроме того, сырьевая отрасль чувствительна и зависит от ситуации на внешних рынках. Если цены там растут, то средств в страну поступает больше. Если цены падают - меньше. Это влияет не только на доходы населения, а поступления средств в бюджет, экспортную выручку, курс валют в стране. Но это невозможно контролировать. Поэтому преимуществ от сырьевой экономики для страны никаких. Нам необходимо отказываться от нее.

Какие выводы из предыдущих экономических кризисов должны сделать? Насколько опасен новый экономический кризис для Украины?

Самое главное, что залезать в валютные долги - это не правильно и рискованно. Второе, что поняли, нужно всегда формировать финансовую "подушку" - резервы на случай проблем. В то же время с 2007 года мир вошел в цикл длинных структурных изменений, при которых реформируется структура экономики. В такой переходный период мир и Украина в частности, почти постоянно находятся в режиме кризиса. Особенно это рискованно для украинской сырьевой экономики. Для стран, где доходы выше благодаря предприятиям с большей добавленной стоимостью, переходный период не такой болезненный. Ранее прогнозировал, что период изменений продлится до 2023-2025 годов. Сейчас стало ясно, что придется ждать минимум до 2030-го. До того времени Украина будет находиться в перманентном состоянии кризиса.

Что советского не удалось искоренить за 29 лет в экономике, социальной политике, коммунальной сфере?

Самое главное, что люди возлагают на государство значительные ожидания и надежды. Хотят получать социальные льготы, дешевые коммунальные тарифы и платить малые налоги. На самом деле, чем слабее экономика государства, то тем меньше оно может что-то дать своим гражданам. Понятно, что мы до сих пор не реформировали значительные части экономики. Это и коммунальный сектор, и медицинская система. Пока они не соответствуют тому, как это должно работать в рыночной экономике.

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Какие первоочередные задачи стоят перед страной сейчас?

Политикам недостаточно пообещать украинцам широкомасштабное строительство дорог в стране. Надо объяснили, какие источники финансирования подобных реформ. При этом следует помнить, что строить дороги в долг - плохая история. С другой стороны, у нас не так проблемы с глобальными изменениями, как с настройкой определенных сфер. Например, формально таможенная система Украины работает как в других европейских государствах. Вопрос в том, что у нас она очень коррумпирована. Нужно провести налоговую реформу. Но это не значит, что необходимо кардинально менять структуру налоговых систем. Нужно снижать фискальный процент ВВП, необходимый для стабильного развития экономики. Это соотношение объема средств, которые государство собирает через налоги и перераспределяет через бюджет. Очевидно, что развивающиеся страны, к которым относится Украина, требуют фискального процента ВВП на уровне не более, но и не менее 30-32 процентов. Меньше перераспределение не позволит обеспечить реализацию минимальных социальных обязанностей государства. Сейчас имеем 42 процента. Также необходимо правильно настроить банковскую систему. Пока, к сожалению, она не способствует развитию экономики страны, хотя формально для этого все инструменты есть.

Постановление и акт о Независимости Украины приняли на внеочередной сессии Верховной Рады 24 августа 1991 года. Украина стала независимым государством с неделимой и неприкосновенной территорией, на которой действующими являются только собственные Конституция, законы и постановления правительства.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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