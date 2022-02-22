Украинцы спешат продать землю в приграничных с РФ областях

Спрос на землю в Украине значительно превышает предложение. Фото: pixabay.com

В феврале этого года количество дольщиков, желающих продать землю в Черниговской и Сумской областях, выросло втрое по сравнению с январем.

Об этом в колонке для Forbes пишет соучредитель инвестиционного объединения Land Club, бывший глава Госгеокадастра Денис Башлык.

Владельцы земли в приграничных областях, не торгуясь, соглашаются на среднерыночную цену, хотя еще недавно ее активно завышали.

"Украинский рынок земли работает всего семь месяцев, но он уже стал важным индикатором настроения внутреннего инвестора", - отмечает Башлык.

По его словам, в первый год землю готовы были продать 10% паевиков (690 тыс. человек).

Однако в ожидании роста цены большинство владельцев решило придержать паи. За полгода прошло около 60 тыс. сделок купли-продажи.

Эксперт рассказал также о последних тенденциях изменения цен на землю.

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За полгода средняя цена на гектар земли выросла с $1000 до $1250. Динамика соответствует прогнозам – плюс 20% в год в течение пяти лет после открытия рынка.

За последний месяц средняя цена на гектар поднялась с $1250 до $1350.

"Спрос по-прежнему существенно превышает предложение, несмотря на затишье среди небольших инвесторов. Теперь за актив конкурируют тяжеловесы, подогревая цену.

Если опасность конфликта пройдет, цена на землю активнее поползет вверх: пайщики успокоятся, предложение сократится, на рынок вернутся небольшие инвесторы", - прогнозирует Башлык.

Если Россия продолжит раскачивать военно-политическую ситуацию без полномасштабного наступления, перспективы рынка земли тоже положительные.

Тогда следующие три месяца (до возникновения психологической резистентности к новостям) продлятся панические продажи. Это увеличит годовой объем предложения на 0,5% от общего количества сельхозземли", – прогнозирует эксперт.

1 июля на Украине стартовал рынок земли. Согласно прогнозам, 1 га должен стоить $1,5-2 тыс. За следующие пять лет - возрасти до $5 тыс. Стоимость земельного участка сельскохозяйственного назначения будет расти на 7-10% ежегодно. Об этом заявил министр аграрной политики Роман Лещенко.