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вторник, 08 сентября 2020 17:25

Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной

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Сейчас движение "Не покупай российское" работает не так мощно. Хотя на его старте в 2013 году удалось нанести удар по импорту из России. Украинский потребитель узнал, как по штрих-коду отличить российские товары. Супермаркеты начали маркировать продукцию, рассказал Gazeta.ua активист гражданского движения "Відсіч".

Насколько бойкот был эффективным экономическим инструментом?

В 2013 году импорт из России был на уровне более $23 миллиардов. То есть каждая третья единица валюты шла в РФ. В 2019 году импорт составлял более $6 миллиардов - каждая шестая денежная единица. Номинально объемы импорта из России уменьшились почти в 4 раза. В долевом участии - более чем вдвое.

Рекорд по уменьшению импорта из Российской Федерации зафиксировали в 2016 году - $5,3 миллиарда. В прошлом году по многим сферам не продлили санкционные пакеты. Импорт российских товаров должен вырасти в этом году, но карантин очень сильно на это повлиял.

Я присоединился к кампании "Не покупай российское" в 2014 году. Мы хотели, чтобы украинцы, выбирая шоколадный батончик Snickers или Lion, смотрели, где они сделаны. Покупая смартфон или телевизор - обязательно спрашивали страну производства. И отказывались от покупки, если они изготовлены в России. Потому что есть альтернатива. Например, шоколадные батончики Snickers и Nuts начали завозить в Украину из Нидерландов. Потому что изготовленные на российских предприятиях не покупали. Чипсы Lays тоже сначала поставляли из Российской Федерации, а сейчас везут из Польши.

Еще одна победа - на российские товары стали наносить штрих-коды украинских импортеров. Это значительные инвестиции крупных компаний на смену упаковки.

Однозначно зависимость от российских товаров тотально уменьшилась. Здесь действует комбинированный кумулятивный эффект, результат которого будет значительно позже. Многие страны мыслят торговым балансом. То, что нам сейчас завозят больше товаров из Польши, сделало Украину для последней хорошим другом. Потому что мы им деньги даем.

Автор: Facebook движения "Відсіч"
  Еще одна победа кампании - на российские товары стали наносить штрих-коды украинских импортеров
Еще одна победа кампании - на российские товары стали наносить штрих-коды украинских импортеров

Украинцам трудно отказываться от российских товаров?

В таможенных положениях есть "страна-поставщик" и "страна происхождения". Страна-поставщик может быть Румыния, а производитель - Россия. Например, пиво "Балтика" производится в Украине. Но в Российской Федерации уплачивается роялти за использование бренда. А человек привык покупать этот продукт. Самое сложное было в тех сферах, где есть российский капитал, но производство размещено в Украине. Это минеральная вода, мобильные операторы.

Еще часто слышали аргумент - покупаю российское, потому что оно дешевле. Сейчас это уже не так, их товары подорожали. Официально в Украине работают более 100 филиалов российских компаний. Если посчитать учреждения, организации, юридические лица, конечные бенефициары которых люди из России, то получается почти 13 тысяч. Часть средств остается в Украине - идет на налоги, но прибыли направляются в соседнее государство. Результат кампании "Не покупай российское" - повышение стоимости их товаров, уменьшение прибыли с одной единицы товара.

Благодаря бойкоту украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной. Теперь более вероятно, что человек приобретет альтернативу. Например, офисная бумага. Раньше говорили: закупить 50 упаковок европейской по 60 гривен и 50 упаковок российской по 40 - большая разница. А сейчас 66 гривен будет стоить бумага из России, 60-70 гривен - завезенная из Германии или Бельгии.

На рынке электроники кампания началась в 2016 году. Результат получили в прошлом году. Ранее в Украину завозили технику Samsung и LG, которую собирали на российских заводах. В 2019 году обе компании заявили, что будут поставлять в Украину продукцию из Европы или Азии. Средняя цена ввоза определенных видов электроники снизилась на 7%. Это было официальное заявление компаний, которые изменили логистическую цепочку под давлением бойкота "Не покупай российское".

С начала бойкота прошло 7 лет. Часть граждан уже перестали обращать внимание на маркировку. В магазинах исчезают ценники со страной-производителем. Почему так происходит?

Россия тратит немало средств на отбеливание своего имиджа. В частности довольно мощно продвигает информационный посыл - "Люди устали от войны". Рассчитан на тех, кто никак не был к ней причастен.

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Как сейчас изменилась деятельность движения "Не покупай российское"?

Цель осталась той же, просто ситуация изменилась. Это бескровная помощь в обороне государственного суверенитета и территориальной целостности. Если у России не будет денег, чтобы прокормить себя, о войне она будет думать в последнюю очередь.

Сейчас основное внимание - сфера культуры. Там также есть российский продукт. Просто другого формата. Чем отличается российский сериал от шоколадного батончика? Первый влияет на мозги, так как содержит информационный посыл - "Мы же братья".

Бойкот культурных продуктов тоже влияет экономически. Например по подсчетам бизнес-школы Гарварда, группа BTS в Южной Корее добавила к ВВП страны $4,9 миллиарда. Любой деятель культуры может добавлять или отнимать процент ВВП.

Подали много жалоб на определенный контент. В Украине начали появляться законы, которые запрещали показывать фильмы и сериалы, где геройски показывают силовые структуры страны-агрессора. Удалось сделать так, чтобы более чем 110 деятелям культуры Российской Федерации запретили въезд в Украину.

Бойкот российского кино, попсы - тоже результат "Не покупай российское". Мы писали жалобы в СБУ. Там у нас просили предоставить доказательства, мы их находили.

Автор: Facebook движения "Відсіч"
  Бойкот российского кино, попсы - тоже результат "Не покупай российское"
Бойкот российского кино, попсы - тоже результат "Не покупай российское"

Некоторые компании используют русский язык на своих сайтах, для продукции. Их не пугает бойкот?

Говорят, язык на хлеб не намажешь. Но возьмем пример одного из японских производителей электроники, где часть наклеек культурно адаптирована. На украиноязычную локализацию они тратят около $2-3 миллионов в год. Эти инвестиции заходят в Украину. То есть язык таки намажешь на хлеб. Деньги идут на оплату услуг высокопрофессиональных переводчиков, услугами которых пользуются международные компании.

Общался с представителем одной международной корпорации. Человек искренне спросил: "А разве в Украине не все понимают русский?" Местным офисам нужно показывать большие объемы продаж. Если будет бойкот их товаров из-за языка, компании наконец отреагируют на это.

6 европейских стран поддержали решение Европейского союза о продлении санкций против России из-за аннексии Крыма. Совет ЕС принял решение продлить санкции в отношении РФ до 23 июня 2021 года.

Автор: Юлия Карманская
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