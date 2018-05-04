Украинцы получили премии за сэкономленный газ

Проект монетизации части сэкономленных субсидий предусматривает, что деньгами выплачиваются сэкономленные зимой 100 кубов газа и 150 кВт электроэнергии. Фото: Уніан

Субсидианты, которые в 2017 году сэкономили газ и электроэнергию для отопления, получили денежные премии.

В среднем за сэкономленный газ украинцы получили 636 грн. За электроэнергию - 132 грн. Деньги выплатили почти 2 млн украинских семей, сообщили в пресс-службе Кабмина.

В 2017 году премию за энергоэффективность от правительства получили 1,755 млн украинских семей. Тогда средняя сумма выплат составила 636 грн за газ и 132 грн за электроэнергию.

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Проект монетизации части сэкономленных субсидий предусматривает, что деньгами выплачиваются сэкономленные зимой 100 кубов газа и 150 кВт электроэнергии.

Ожидается, что со следующего отопительного сезона субсидию будут выдавать живыми деньгами. Украинцы будут использовать их, чтобы самостоятельно оплатить коммуналку.

С 1 мая 2018-го Кабмин внес изменения в программу субсидий. За ними каждый 5-6-й получатель субсидии потеряет государственную помощь.