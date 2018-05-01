Назвали регионы, которые хуже платят за коммунальные услуги

Стало известно, какие регионы платят за коммуналку хуже. Фото: РБК

Хуже за жилищно-коммунальные услуги рассчитываются украинцы, живущие в Луганской и Херсонской областях.

С начала года уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в Луганской области составляет 53,8% начисленных сумм и в Херсонской - 62% начисленных сумм, являются наихудшими показателями по Украине. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Также плохо рассчитываются за коммуналку в Донецкой области - 64,3%, Харьковской - 65,4%, Днепропетровской - 67,9%, Запорожской - 68,2%, Кировоградской - 68,4%, Полтавской - 68,6% и Черновицкой - 68,7% областях.

При этом лучше платят за коммуналку в Хмельницкой области - 90,3%, Киеве - 88,3% и Львовской области - 88,4% начисленных сумм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закінчення АТО, перерахунок субсидій і додаткові вихідні - які важливі зміни торкнуться українців явились в місті у

По состоянию на конец марта наибольшую задолженность по оплате коммунальных услуг украинцы имели за газ, централизованное отопление и горячую воду.