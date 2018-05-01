Назвали регионы, которые хуже платят за коммунальные услуги

 
Ексклюзивы
1/5
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 162
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3087
Судебную систему ждет обновление
Судебную систему ждет обновление
Просмотров: 1044
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Просмотров: 504
Суды в Украине будут работать, как в Англии
Суды в Украине будут работать, как в Англии
Просмотров: 2187
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
Просмотров: 180
Видеокамеры и бетонные дороги: как повысить безопасность на украинских автодорогах
Видеокамеры и бетонные дороги: как повысить безопасность на украинских автодорогах
Просмотров: 900
3723, 4200 или 5000: какая минимальная зарплата светит украинцам
3723, 4200 или 5000: какая минимальная зарплата светит украинцам
Просмотров: 7425
Рожают в Нью-Йорке, отдыхают на Мальдивах. Нынешняя власть не верит в Украину
Рожают в Нью-Йорке, отдыхают на Мальдивах. Нынешняя власть не верит в Украину
4 Просмотров: 2718
Судей Майдана не спасаем - председатель квалификационной комиссии
Судей Майдана не спасаем - председатель квалификационной комиссии
1 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
6
7
10
14
14
&quot;В природе мало что летает с одним крылом&quot;: год назад Укрпочта обновила логотип
"В природе мало что летает с одним крылом": год назад Укрпочта обновила логотип
На чем зарабатывают новые миллиардеры из списка Forbes
На чем зарабатывают новые миллиардеры из списка Forbes
Виртуальные газопроводы и новые месторождения: как Украина достигнет газовой независимости
Виртуальные газопроводы и новые месторождения: как Украина достигнет газовой независимости
Студия с бумажного моделирования окупится за три месяца
Студия с бумажного моделирования окупится за три месяца
Отказ от копеек и замена бумажных гривен - нововведение Нацбанка
Отказ от копеек и замена бумажных гривен - нововведение Нацбанка
Видео
Все видео
Показали, как изготавливают новые украинские монеты
Показали, как изготавливают новые украинские монеты
3723, 4200 или 5000: какая минимальная зарплата светит украинцам
3723, 4200 или 5000: какая минимальная зарплата светит украинцам
Жизнь не сахар: завод Порошенко вдвое увеличил прибыль
Жизнь не сахар: завод Порошенко вдвое увеличил прибыль
"Самый больший мой успех, что выжил": Войцех Балчун руководил Укрзализныцей один год и 111 дней
"Самый больший мой успех, что выжил": Войцех Балчун руководил Укрзализныцей один год и 111 дней
Чем грозит Украине "Северный поток-2"
Чем грозит Украине "Северный поток-2"
Интервью
1/5
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3087
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5562
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
1 Просмотров: 8595
Александр Горган: "2,3 млрд грн зависли на счетах области, потому что не созывается сессия"
Александр Горган: "2,3 млрд грн зависли на счетах области, потому что не созывается сессия"
Просмотров: 675
Космическая отрасль у нас отстала и никогда не поднимется - ученый
Космическая отрасль у нас отстала и никогда не поднимется - ученый
3 Просмотров: 4176
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
28 апреля 2018
3 Просмотров: 4194
Усе по-чесному
У автобусі "Львів – Вроцлав" зайняті всі місця. Більшість пасажирів – чоловіки, які їдуть на заробітки. Біля мене сідає Денис із ...
вторник, 01 мая 2018 22:15

Назвали регионы, которые хуже платят за коммунальные услуги

  Комментировать
Назвали регионы, которые хуже платят за коммунальные услуги
Стало известно, какие регионы платят за коммуналку хуже. Фото: РБК

Хуже за жилищно-коммунальные услуги рассчитываются украинцы, живущие в Луганской и Херсонской областях.

С начала года уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в Луганской области составляет 53,8% начисленных сумм и в Херсонской - 62% начисленных сумм, являются наихудшими показателями по Украине. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Также плохо рассчитываются за коммуналку в Донецкой области - 64,3%, Харьковской - 65,4%, Днепропетровской - 67,9%, Запорожской - 68,2%, Кировоградской - 68,4%, Полтавской - 68,6% и Черновицкой - 68,7% областях.

При этом лучше платят за коммуналку в Хмельницкой области - 90,3%, Киеве - 88,3% и Львовской области - 88,4% начисленных сумм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закінчення АТО, перерахунок субсидій і додаткові вихідні - які важливі зміни торкнуться українців явились в місті у

По состоянию на конец марта наибольшую задолженность по оплате коммунальных услуг украинцы имели за газ, централизованное отопление и горячую воду.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали регионы, которые хуже платят за коммунальные услуги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
мая

Усама бен Ладен прикрывался женой от военных, как живым щитом

Самое читаемое
Показали невероятную красоту мусульманских невест
Показали невероятную красоту мусульманских невест
16
 Просмотров: 31582
&quot;Шел 5-й год &quot;процветания&quot;- сеть поразили пляжи Крыма
"Шел 5-й год "процветания"- сеть поразили пляжи Крыма
6
 1 Просмотров: 22906
Шашлык по-сталински - показали, что любили есть на природе кремлевские вожди
Шашлык по-сталински - показали, что любили есть на природе кремлевские вожди
6
 Просмотров: 20223
Самые странные и ужасные фото, сделанные риэлторами - подборка
Самые странные и ужасные фото, сделанные риэлторами - подборка
18
 Просмотров: 19512
70-летняя София Ротару в вышиванке показала семейную фотосессию
70-летняя София Ротару в вышиванке показала семейную фотосессию
5
 Просмотров: 13006
Больше всего комментируют
12
Пророссийским силам не дали провести марш
8
"С первых дней планы России были разрушены" - Порошенко подытожил АТО
6
Крымский мост не откроют: показали "готовность" инфраструктуры
4
Россия закончила строительство первой ветки Турецкого потока
3
"Батькивщина" победила на выборах в общинах с результатом 35,4%
Голосов: 13547
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua