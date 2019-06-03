Украинцы получили платежки с "долгом" - в правительстве объяснили, что делать

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 6534
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 936
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4285
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2898
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
2 Просмотров: 2583
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2394
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3357
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1458
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7488
Фото
Все фото
7
3
3
9
5
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Видео
Все видео
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 333
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 783
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3357
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 30835
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2358
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 9
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
понедельник, 03 июня 2019 16:55

Украинцы получили платежки с "долгом" - в правительстве объяснили, что делать

  Комментировать
Украинцы получили платежки с &quot;долгом&quot; - в правительстве объяснили, что делать
Июньские платежки за газ, электроэнергию, воду и отопление у получателей субсидии с минусом возможны только в трех случаях. Фото: из открытых источников

Долги, которые появились в июне в субсидиантив, в большинстве случаев являются незаконными. Те, кто имели за октябрь 2018 - январь 2019 неиспользованные субсидии, могли воспользоваться ими до конца отопительного сезона, то есть в течение февраля-апреля 2019 года.

Если в мае была переплата, а в июне появился долг, то получатели жилищных субсидий могут требовать у газовиков, тепловиков и других поставщиков коммунальных услуг пересчета.

Узнать причину долга можно пригласив у коммунальщиков помесячную распечатку с информацией о социальной нормы, сколько газа, воды, тепла, света фактически использовало домохозяйство, сколько уплачено и сколько сэкономлено. И на основе этих данных определить правомерность выставления задолженности и причины ее возникновения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько будет стоить доллар летом

Июньские платежки за газ, электроэнергию, воду и отопление у получателей субсидии с минусом возможны только в трех случаях:

- задолженность в июньской платежке могла появиться у тех людей, которые по май не оплатить счета за коммунальные услуги;

- семьи, потребляющих больше предоставленные им социальные нормативы должны доплатить за фактически потребленную услугу сверх нормы;

- если в субсидианта до начала отопительного сезона (2018-2019рр.) Была накоплена задолженность и не уплаченная в течение зимы. Такая задолженность субсидией не покрывается и должна уплачиваться субсидиантом самостоятельно.

При расчете коммунальных платежей поставщики ориентируются на цену газа. Например, в тарифе на отопление и горячую воду закладывают 90% стоимости газа. Счета за холодную воду зависят от электроэнергии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцы получили платежки с "долгом" - в правительстве объяснили, что делать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

За ночь сгорел центр города

Самое читаемое
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
40
 Просмотров: 95729
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
16
 Просмотров: 44533
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 20964
Какая обувь будет модным этим летом
Какая обувь будет модным этим летом Просмотров: 18756
Какими были украинки первой половины XX века
Какими были украинки первой половины XX века
7
 Просмотров: 16965
Экономика
Сколько будет стоить доллар летом
Сколько будет стоить доллар летом
 Просмотров: 531
Укрзализныця покупает масла у 2 нардепов по ценам на 54% выше рыночных – СМИ
Укрзализныця покупает масла у 2 нардепов по ценам на 54% выше рыночных – СМИ Просмотров: 297
Назвали самое доступное мясо для украинцев
Назвали самое доступное мясо для украинцев Просмотров: 360
Посчитали, где в Украине платят больше всего
Посчитали, где в Украине платят больше всего Просмотров: 279
Почему подорожал доллар
Почему подорожал доллар Просмотров: 639
Больше всего комментируют
18
Партия "Основа" объединяет усилия с "Батькивщиной" на досрочных выборах в Раду - Николаенко
12
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
5
Луценко: Россия готовится к блокаде украинской ГТС
4
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
3
Садовой планирует объединиться с Вакарчуком на выборы в парламент
Голосов: 20595
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua