Украинцы получили платежки с "долгом" - в правительстве объяснили, что делать

Июньские платежки за газ, электроэнергию, воду и отопление у получателей субсидии с минусом возможны только в трех случаях. Фото: из открытых источников

Долги, которые появились в июне в субсидиантив, в большинстве случаев являются незаконными. Те, кто имели за октябрь 2018 - январь 2019 неиспользованные субсидии, могли воспользоваться ими до конца отопительного сезона, то есть в течение февраля-апреля 2019 года.

Если в мае была переплата, а в июне появился долг, то получатели жилищных субсидий могут требовать у газовиков, тепловиков и других поставщиков коммунальных услуг пересчета.

Узнать причину долга можно пригласив у коммунальщиков помесячную распечатку с информацией о социальной нормы, сколько газа, воды, тепла, света фактически использовало домохозяйство, сколько уплачено и сколько сэкономлено. И на основе этих данных определить правомерность выставления задолженности и причины ее возникновения.

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Июньские платежки за газ, электроэнергию, воду и отопление у получателей субсидии с минусом возможны только в трех случаях:

- задолженность в июньской платежке могла появиться у тех людей, которые по май не оплатить счета за коммунальные услуги;

- семьи, потребляющих больше предоставленные им социальные нормативы должны доплатить за фактически потребленную услугу сверх нормы;

- если в субсидианта до начала отопительного сезона (2018-2019рр.) Была накоплена задолженность и не уплаченная в течение зимы. Такая задолженность субсидией не покрывается и должна уплачиваться субсидиантом самостоятельно.

При расчете коммунальных платежей поставщики ориентируются на цену газа. Например, в тарифе на отопление и горячую воду закладывают 90% стоимости газа. Счета за холодную воду зависят от электроэнергии.