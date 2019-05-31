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От чего зависит стоимость коммунальных услуг

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От чего зависит стоимость коммунальных услуг
В Украине газ для населения с 1 мая подешевел с 8,55 до 8,24 грн за куб. Фото: Rivne Media

При расчете коммунальных платежей поставщики ориентируются на цену газа. Например, в тарифе на отопление и горячую воду закладывают 90% стоимости газа. Счета за холодную воду зависят от электроэнергии, рассказал Gazeta.ua Александр Сергиенко, директор исследовательского центра "Институт города".

"Пока рост стоимости газа для населения затормозили. С 1 мая он должен был подорожать до 9,8 гривен за кубометр. Однако подешевел до 8,24 гривен. Правда, не известно, как долго продержится цена. Ведь по постановлению Кабмина, в 2020-м газ должен стоить 12,3 гривен за кубометр", - объясняет Александр Сергиенко.

По словам энергетического эксперта Марии Яковлевой, сегодня оснований для подорожания газа нет.

"Стоимость газа необходимо привести к нормальному уровню в соответствии с законом о ценах и ценообразовании. Если прибыль Укргаздобычи установить на уровне 30%, а не 300 как есть сейчас, газ подешевеет до 4500 гривен за тысячу кубометров", - отмечает эксперт.

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Сэкономленные деньги можно использовать на программы по энергоэффективности или установления индивидуальных счетчиков. Чтобы люди платили за фактическое потребление, а не больше в несколько раз расчетную норму.

"Есть вопросы к стоимости электричества. Если сроки запуска рынка электроэнергии не перенесут, до 1 января населения еще будет платить по старым тарифам. Однако для бизнеса цена стремительно вырастет. Предприятия будут компенсировать рост тарифов подорожанием конечного продукта, который производят", - добавила Мария Яковлева.

К концу 2019-го газ подорожает на 15%. В 2020-м - на 20%. 2021-2022-го вырастет на 14% и 10% соответственно, говорится в апрельском прогнозе Минэкономразвития. На 20% до конца года ожидают подорожания горячей воды и отопления. Следующие три года тарифы будут расти от 10 до 15% ежегодно. На 15% в этом году должна подорожать электроэнергия. В 2020-2021-х добавит 18,9% и 20% соответственно. 2022-го - 7%.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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