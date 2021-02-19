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пятница, 19 февраля 2021 15:56

Украинцы получат компенсацию за завышенную коммуналку: рассматривают законопроект

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Украинцы получат компенсацию за завышенную коммуналку: рассматривают законопроект
Такая инициатива прописана в законопроекте №3097. Фото: unsplash.com

Если сумма, начисленная поставщиком коммунальных услуг, окажется завышена, то потребитель сможет получать от него компенсацию в десятикратном размере от избыточной суммы платежки.

Такая инициатива прописана в законопроекте №3097. 19 февраля его отправили в комитет на доработку, пишет Obozrevatel.

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Допущения ошибок в платежках по поставкам природного газа, воды, электрической, тепловой энергии потребителям коммунальных услуг приобрело массовый характер.

"Оператор предоставления услуг безответственно, с нарушением норм действующего законодательства и договора о предоставлении услуг, насчитывает до уплаты завышенной стоимости. Часто гражданам, получившим такие расчетные документы, приходится годами доказывать неправильность начисленной стоимости за услуги", - считают авторы документа.

75% украинцев сказали, что не смогут оплачивать счета после январского повышения тарифов на газ, отопление, водоснабжение и электроэнергию.

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