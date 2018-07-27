Украинцы поддерживают газовые переговоры с Россией

40% украинцев выступают за начало прямых переговоров с Россией относительно новых цен на газ. Фото: ЭП

Украина должна продолжать покупать газ по реверсной схеме у европейских партнеров.

Так считает 40% респондентов опроса социологической группы "Рейтинг".

Еще 40% - за то, чтобы начать прямые переговоры с Россией относительно новых цен на газ. Остальные 20% не определились с ответом на этот вопрос. За переговоры с Россией по газовому вопросу больше выступают жители Востока и Юга.

Кроме того, 45% опрошенных считают, что за последние 4 года Украина стала более энергетически независимой от России, 18% - имеют противоположное видение, еще четверть считает, что ничего не изменилось, 13% затруднились ответить.

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По мнению трети опрошенных, уголь нужно покупать за рубежом. 46% считают, что Украина должна договариваться с так называемыми ДНР-ЛНР о поставках угля в Украине, еще 21% - не определились.

Согласно результатам исследования, 70% опрошенных украинцев довольны услугами электроснабжения, которые им предоставляются, 28% - скорее недовольны.

В то же время, только треть опрошенных считает, что тарифы на услуги электроснабжения соответствуют их качеству, более 60% имеют противоположное мнение.

Соответствие между ценой и качеством услуг более видят те, кто в целом доволен услугами электроснабжения.

При наличии "интеллектуальной системы учета" в домашних хозяйствах, 41% уменьшили бы объемы использования ресурсов, 46% - тратили бы так же, как и сейчас, еще 8% - увеличили бы объемы использования ресурсов, еще 5% - затруднились ответить. В большей степени к сбережениям готовы жители Запада и Центра, люди среднего и старшего возраста.

Справка: опрошеная аудитория - население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионах и типу поселения. Выборочная совокупность - 1200 респондентов. Личное формализованное интервью. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,8%. Сроки проведения - 6-14 июля 2018.

С учетом покупательной способности населения, природный газ в Украине - самый дорогой в Европе. Количество газа, которое можно было приобрести в Украине минимальной зарплаты, не дотягивает даже до нижней планки среднего диапазона потребления газа населением в ЕС.