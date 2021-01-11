Украинцы отдают на содержание государства половину доходов

Человек платит за год 97 043 грн налогов. Фото: pexels.com

Среднестатистический работник в Украине отдает почти половину доходов на содержание государства.

Центр социально-экономических исследований CASE Украина в рамках проекта "Цена государства" подсчитал, что среднестатистический работник в Украине в 2021 году отдаст на содержание государства около 97 тыс. грн. Это составляет 50% его доходов, рассказали на Facebook-странице центра.

Так, средняя "чистая" зарплата в 2021-м составит почти 11 тыс. грн в месяц, что составляет около 131,7 тыс. грн в год. При таком показателе, человек платит за год 97 043 грн налогов.

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Почти половина уплаченной суммы - 43 743 грн - пойдет на содержание пенсионной системы страны. 10 858 грн направят на систему образования, 6913 грн - на медицинскую сферу.

Остаток суммы распределится следующим образом:

- 5972 грн - на содержание правоохранительных органов;

- 5904 грн - на выплату процентов по государственным заимствованиям;

- 4302 грн - на Вооруженные силы;

- 3517 грн - на содержание чиновничьего аппарата;

- 1548 грн - на культуру и спорт;

- 1023 грн - на содержание коммунального хозяйства.

В Налоговой службе сообщили об изменении счетов для уплаты ЕСВ. С 1 января 2021 года вступают в действие новые небюджетные счета, открытые на имя территориальных органов Государственной налоговой службы Украины для уплаты средств единого социального взноса.