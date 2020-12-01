Украинцы могут зарегистрировать ООО онлайн: разъяснения Минюста

Зарегистрировать ООО со своего гаджета возможно через "Онлайн дом юстиции". Фото: pexels.com

Общество с ограниченной ответственностью в Украине можно зарегистрировать онлайн.

Вести бизнес в Украине можно как предприниматель (ФЛП) или через юридическое лицо, одной из форм которого является Общество с ограниченной ответственностью, рассказывает Министерство юстиции в своем Facebook.

Зарегистрировать ООО со своего гаджета возможно через "Онлайн дом юстиции". Одновременно можно подать заявление на применение упрощенной системы налогообложения и регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС).

Первое, что понадобится при регистрации, - квалифицированная электронная подпись. Нужно зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина. Далее - заполнить онлайн-форму на получение услуги, выбрать нужные опции модельного устава и наложить электронную цифровую подпись учредителя (учредителей).

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После этого указанные документы становятся доступными государственному регистратору для принятия соответствующего решения.

Рассмотрение документов осуществляется в течение 24 часов после поступления (кроме выходных и праздничных дней).

Получить информацию об уже зарегистрированную юридическое лицо можно бесплатно на Портале электронных сервисов по коду государственной услуги. Статус заявления можно проверить в личном кабинете гражданина. Когда ООО будет зарегистрировано - запись об этом появится в Едином государственном реестре.

Украинцы получают сообщение о налоговых долгах на имена ФЛП, которых не открывали.