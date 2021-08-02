Украинцы могут потерять земельные участки - кому это грозит

Владельцы земельных участков и паев, которые не оформили права собственности, могут потерять свою землю.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Получение кадастрового номера земельного участка - необходимое условие для регистрации права собственности

"Если до 1 января 2025 владелец невостребованной земельной доли, пая или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, он считается отказавшимся от получения земельного участка", - сообщили в Министерстве юстиции.

Получение кадастрового номера земельного участка - необходимое условие для регистрации права собственности. Кадастровый номер присваивается участку независимо от формы собственности.

Чтобы получить кадастровый номер, сначала нужно подать в Госгеокадастр заявление о государственной регистрации земельного участка. Также нужно представить: оригинал документации по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка; документацию по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка в форме электронного документа.

Государственный кадастровый регистратор в течение 14 дней со дня регистрации должен осуществить государственную регистрацию земельного участка или предоставить мотивированный отказ.

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После регистрации владельцу участка бесплатно выдают выписку из Госгеокадастра о земельном участке.

1 июля в Украине заработал рынок земли. С тех пор сформировалась средняя минимальная цена участков. Она составляет почти $1 тыс. за 1 га. К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только граждане Украины с ограничением в 100 га. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.