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пятница, 25 октября 2019 16:56

Украинцы массово отказываются от работы в "тени"

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Украинцы массово отказываются от работы в &quot;тени&quot;
В первом полугодии на 94 тыс. человек уменьшилось число тех, кто работает неофициально. Фото: finpuls.com

В первом полугодии в Украине стало меньше безработных. Работу нашли 202 тыс. человек. Количество занятого населения выросло до 16,5 млн человек.

Кроме того, на 94 тыс. человек уменьшилось число тех, кто работает неофициально. Таким образом, занятость в "теневом" секторе упала на 8%, сообщили в Госстате.

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Это самый низкий показатель неформальной занятости в Украине за последние 10 лет.

Больше всего неофициально оформленных работников в сельском, лесном и рыбном хозяйствах - 42%. В оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств - 18% неформально занятых, в строительстве - 16%.

В Киеве работодатели задолжали 185,8 млн грн зарплаты. Общий долг вырос за счет увеличения задолженности на 29 предприятиях на 12,6 млн грн.

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