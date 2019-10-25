Назвали предприятия, которые не платят зарплату киевлянам

В начале октября в столице долги по зарплате имели 40 предприятий государственного сектора и 32 негосударственного. Фото: Укрінформ

В Киеве работодатели задолжали 185,8 млн грн зарплаты. Общий долг вырос за счет увеличения задолженности на 29 предприятиях на 12,6 млн грн.

"По сравнению с предыдущим месяцем зарплатный долг вырос на 4,6%, или на 8,2 миллионы гривен. Со всеми предприятиями-должниками ведем жесткий диалог и контролируем ситуацию", - говорит заместитель главы КГГА Марина Хонда, пишет ubr.ua.

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В начале октября долги имели 40 предприятий государственного сектора и 32 негосударственного. Первые задолжали 134,7 млн грн зарплаты. Вторые - 51,1 млн грн.

Крупнейшими должниками среди государственного сектора являются предприятия, входящие в состав ГК "Укроборонпром": НИИ "Квант" - 36,8 млн грн, завод "Маяк" - 27,1 млн грн, НИИ гидроприборов - 9,6 млн грн, завод "Буревестник"- 7,7 млн грн, КБ "Артиллерийское вооружение"- 6,1 млн грн, Киевский бронетанковый завод - 4,7 млн грн.

В Украине наибольшую среднюю зарплату получают в Киеве - 14 000 грн. Помимо столицы, самые большие средние заработные платы в Одессе, Днипре и Львове.