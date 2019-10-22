Назвали города с самыми большими зарплатами по Украине

В тройку городов с самыми большими выплатами входит Киев, Днепр и Одесса. Фото: Depositphotos

В Украине наибольшую среднюю зарплату получают в Киеве - 14 000 грн.

Помимо столицы самые большие средние заработные платы в Одессе, Днепре и Львове, посчитали аналитики Work.ua.

В Одессе средняя заработная плата составляет 12 000 грн. В то же время 8,5% работодателей обещают заработки от 21 000 до 160 000 грн.

В Днепре в среднем работники зарабатывают 11 000 грн. В 7,2% вакансий предлагают от 20 000 до 125 000 грн. Например, финансового директора ищут на зарплату от 100 000 до 150 000 грн.

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Во Львове средняя зарплата составляет 10 500 грн. Выплаты от 20 000 до 120 000 грн обещают 7,1% работодателей. Так, львовская компания ищет руководителя отдела продаж на зарплату 50 000 грн.

Средний доход 10 000 грн имеют работники в Виннице, Ужгороде, Кривом Роге, Харькове, Тернополе, Черновцах, Запорожье.

В Украине прожиточный минимум с 1 июля вырос до 1936 грн. В декабре поднимется до 2027 грн. Минимальная зарплата составляет 4174 грн. В следующем году планируют увеличить до 4723 грн. Пенсионеры получают минимальную пенсию на уровне 1564 грн.