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среда, 13 октября 2021 13:26

Украинцы добровольно задекларировали 90,5 млн грн

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Украинцы добровольно задекларировали 90,5 млн грн
4500000 грн попали в бюджет. Фото: Facebook / Данил Гетманцев

По состоянию на 12 октября украинцы добровольно задекларировали 90,5 млн грн.

В бюджет пошло 4,5 млн грн, написал народный депутат, председатель налогового комитета Данил Гетманцев в Facebook.

"Количество деклараций с каждым днем ​​растет, как бы кому не хотелось обратного", - написал он.

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Налоговая амнистия позволяет гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные состояния и доходы и избежать наказания.

Однократное добровольное декларирование началось 1 сентября 2021. Представление нулевой декларации позволяет легализовать имущество и доходы. Декларант освобождается от уголовной, административной и финансовой ответственности за ту сумму, которую он задекларирует. Указанные в декларации активы не смогут использоваться в качестве доказательств в любых процессах или в попытках привлечь к ответственности.

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Дата
13
октября

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