По состоянию на 12 октября украинцы добровольно задекларировали 90,5 млн грн.
В бюджет пошло 4,5 млн грн, написал народный депутат, председатель налогового комитета Данил Гетманцев в Facebook.
"Количество деклараций с каждым днем растет, как бы кому не хотелось обратного", - написал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Карта пещер с сокровищами: что мешает е-декларациям работать на полную
Налоговая амнистия позволяет гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные состояния и доходы и избежать наказания.
Однократное добровольное декларирование началось 1 сентября 2021. Представление нулевой декларации позволяет легализовать имущество и доходы. Декларант освобождается от уголовной, административной и финансовой ответственности за ту сумму, которую он задекларирует. Указанные в декларации активы не смогут использоваться в качестве доказательств в любых процессах или в попытках привлечь к ответственности.
Комментарии