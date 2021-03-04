Украинцы чаще отказываются от наличных

Безналичные платежи составили в прошлом году почти 87% сделок. Фото: pexels.com

Украинцы отдают предпочтение безналичным платежам. 2020 года общее количество безналичных операций составила 6 млрд штук, а их сумма - 3,96 трлн грн.

Количество операций с платежными картами возросло на 18,6%, а сумма - на 10,6% по сравнению с 2019 годом, свидетельствуют данные НБУ.

Безналичные платежи составили в прошлом году почти 87% сделок. Их сумма составила 55,8% от всех операций с карточками. 5 лет назад эти показатели были ниже - 70% и 35% соответственно. В целом количество безналичных операций выросла на 25%, а сумма - почти 23%. Количество операций по получению наличных снизилась на 11,7%, а сумма - на 1,7%.

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Средняя сумма покупки в интернете выросла до 338 грн или на 31%. В общем каждая 3-я безналичная операция с платежной карточкой в ​​прошлом году осуществлялась через интернет.

Наибольшую долю по сумме безналичных операций с использованием платежных карточек составляли переводы с карты на карту - 42,8%. За год сумма переводов с карты на карту выросла почти на четверть, до 945 млрд грн. В то же время средняя сумма сделки перевода с карты на карту через год уменьшилась на 10,3%, до 1,4 тыс. грн.

В прошлом году среди украинцев вырос спрос на электронные деньги. Количество электронных кошельков увеличилась на 5 млн штук. - до 79 млн. То есть прирост таких карт составил 7%.