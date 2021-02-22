Украинцы переходят на электронные деньги: детали

В прошлом году среди украинцев вырос спрос на электронные деньги.

Количество электронных кошельков увеличилась на 5 млн шт. - до 79 млн шт. То есть прирост таких карт составил 7%, сообщают в НБУ.

По данным регулятора, объем операций с электронными деньгами вырос на 2,6 млн грн, то есть на 15%, до 19,3 млн грн.

"Есть определенное уменьшение объема выпущенных электронных денег. Это связано с тем, что во 2-м полугодии 2020-го рынок оставили несколько крупных участников", - говорится в сообщении Нацбанка.

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В НБУ добавляют, что 2020 год был знаковым для этого рынка.

"Теперь каждый пользователь будет идентифицирован и верифицирован банком, так же как и при обычном открытии счета. А переводы с использованием электронных денег должны сопровождаться информацией о плательщике и получателе", - сообщили в Нацбанке.

Автор: НБУ Есть определенное уменьшение объема выпущенных электронных денег

В январе 2021-го украинцы осуществили выплат банковскими карточками больше всего за историю безналичных переводов.