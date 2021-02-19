Украинцы будут платить больше из-за нового налога

Бесплатные цифровые услуги для Украинской останутся бесплатными. Фото: pexels.com

В Украине приняли "налог на Google", который предусматривает ведение НДС для иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги украинцам. Стоимость цифровых услуг может возрасти.

Впрочем, бесплатные цифровые услуги для украинцев останутся бесплатными, их облагать налогом не планируют. НДС предполагается брать за платный контент, рассказывает "Сегодня".

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Законопроект вводит 20% налога, который скажется на стоимости этих услуг. Подорожать могут:

- подписка на сервисы - видео, музыка, кино;

- платные программы в Google Play или App Store;

- платные функции приложений - стикеры, звонки на стационарные телефоны, "улучшение" в играх и т. д.

Верховная Рада одобрила законопроект №4184 о так называемом налоге на Google. Он предусматривает введение налога с продаж электронных услуг.