Украинцы блокируют движение транспорта из-за повышения тарифов

Сейчас полицейские не зафиксировали нарушений общественного правопорядка. Фото: Нацполиция

Жители Черновицкой, Полтавской и Винницкой областей вышли на акции протеста против повышенных тарифов на газ и электроэнергию.

Украинцы заблокировали движение транспорта, сообщают Нацполиция, "Суспільне Полтава" и "Укринформ".

По данным Нацполиции, в Черновицкой области на акции протеста вышли около 170 буковинцев. Они заблокировали движение транспорта возле Черновицкого городского совета, в селе Атаки Хотинского района и в селе Мамаевцы Кицманского района.

Пока что полицейские не зафиксировали нарушений общественного правопорядка. Акции протеста продолжаются до сих пор в Черновцах и Атаки, а в Мамаевцах завершилась.

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По информации "Суспільного", в Полтаве возле областной администрации собрались около 200 человек. На акцию протеста украинцы выходят во второй раз.

В Винницкой области заблокировали дороги в Жмеринке, Гайсине, Тульчине и Брацлаве. Всего на улицы вышли около 100 украинцев. В Жмеринке протестующие ограничили движение по международной трассе М-21, сообщил "Укринформ".

Правительство отменило льготную цену на электроэнергию для населения - 90 коп. за первые 100 кВт-час. С января 2021 года будем платить 1,68 грн за кВт-час. Также с 1 января 17 газораспределительных компаний повысили тарифы на свои услуги.